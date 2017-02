Burkina Faso: Hôtel Azalaï indépendance - Les travaux de réhabilitation et d'extension lancée

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a lancé, le vendredi 3 février 2017, à Ouagadougou, les travaux de réhabilitation et d'extension de l'hôtel Azalaï indépendance, saccagé lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Prévue pour une durée de 18 mois, la rénovation va coûter 13 milliards de francs CFA.

Dans 18 mois, l'hôtel Azalaï indépendance, victime de la furie des insurgés d'octobre 2014, devrait retrouver son lustre d'antan. Les travaux de sa réhabilitation et d'extension ont, en effet, été lancés, le vendredi 3 février 2017 par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, accompagné d'autres membres du gouvernement.

Le coût global est estimé à 13 milliards de francs CFA financés par des banques et les actionnaires de l'établissement. Selon le chef du gouvernement, c'est avec beaucoup d'émotion, de joie et d'espérance quant à l'avenir du Burkina Faso qu'il a assisté à cette cérémonie de lancement.

Faisant l'historique de l'hôtel, Paul Kaba Thiéba a indiqué que c'est un établissement symbolique pour le pays, parce qu'il s'appelait l'hôtel indépendance dû au fait qu'il a vu le jour à l'accession du «pays des Hommes intègres» à l'indépendance. «A la suite des événements de 2014, il a subi des dégâts collatéraux et tout cela dans un contexte d'effervescence sociale, de changement politique.

Après, nous avons retrouvé la stabilité avec les élections et la formation du gouvernement. Aujourd'hui, avec le lancement des travaux, c'est la renaissance de l'hôtel qui coïncide aussi avec le lancement du Plan national de développement économique et social (PNDES). Lors de la conférence de Paris, j'avais dit que le Burkina Faso «is back and opened to business».

Ce lancement est la concrétisation de l'engagement du secteur privé à accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre réussie de ce plan», a soutenu le Premier ministre Thiéba.

Pour le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Béouindé, la réhabilitation de l'établissement hôtelier lui redonnera une nouvelle vie. C'est pourquoi, a-t-il lancé aux responsables, il ne faut pas céder au découragement.

Et au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, de renchérir pour dire que la réhabilitation va accroître l'attractivité de la destination Burkina Faso, pays d'hospitalité.

«Je salue la détermination du groupe Azalaï qui déploie des efforts pour restaurer l'hôtel qui a été à la base du rayonnement international du FESPACO», a laissé entendre Tahirou Barry qui a ajouté que la cérémonie de lancement sonne comme une volonté du pays à demeurer le carrefour du cinéma africain.

Tout en traduisant sa reconnaissance aux premières autorités du pays, le Président-directeur général (PDG) du groupe Azalaï, Mossadeck Bally, a dit toute la détermination de son entreprise à mériter la confiance placée en elle et à apporter son expertise à l'émergence de l'industrie hôtelière africaine.

«Nous sommes à des moments très difficiles mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas continuer d'avancer. Cet hôtel est important pour le tourisme au Burkina et on ne pouvait pas le laisser en l'état, il fallait qu'on le rénove.

Nous pensons que le pays va maintenir le cap et la fréquentation va s'améliorer», a espéré M.Bally qui a précisé qu'à terme, l'établissement constituera un complexe hôtelier de 4 étoiles de 230 chambres et suites comprenant des centres de conférence restaurés, de nouveau restaurant et d'espace fitness ainsi que d'espaces publics et une piscine restaurée.

Les travaux de réhabilitation vont mobiliser 300 emplois directs et plus de 1 000 indirects et à la finition, près de 500 emplois.

«La rénovation est importante en terme économique du fait de l'impact qu'il peut avoir dans les recettes fiscales mais aussi son soutien au dynamisme du secteur touristique de notre pays.

Il faut saluer et encourager l'initiative qui va en droite en ligne de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre le PNDES, réaliser les performances macroéconomiques que nous nous sommes fixés en termes de création d'emplois pour lutter contre la pauvreté», a dit M. Thiéba, tout en rassurant que le nouveau Burkina est en marche.