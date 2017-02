Burkina Faso: CAN 2017 - Le MPP salue la prestation des Etalons et leur souhaite réussite aux éliminatoires de la coupe du monde 2018

communiqué de presse

Notre équipe nationale de football a eu un parcours très honorable durant la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football Gabon 2017.

Au terme de leur participation, les Etalons se classent à la troisième place de la compétition, remportant ainsi la médaille de bronze.

Par ailleurs, ils quittent la rencontre de Gabon invaincus et possédant l'une des meilleures attaques. La prestation d'ensemble des Etalons compte parmi les meilleures de cette CAN. L'équipe a dignement défendu les couleurs de notre pays.

Aussi le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP), adresse ses chaleureuses félicitations, ses encouragements et ses remerciements aux talentueux joueurs, à l'encadrement technique, à la Fédération Burkinabè de Football, au ministère des sports et loisirs, à la communauté burkinabè vivant au Gabon ainsi qu'à l'ensemble des supporters.

A la veille de l'ouverture de cet important tournoi africain, nous avions dans une déclaration de soutien à notre onze national affirmé que ce n'était pas accidentellement qu'il s'est retrouvé au Gabon ; nous avions invité les supporters et l'ensemble du peuple burkinabè à soutenir sans faille les Etalons en croyant à leurs capacités à être cette année 2017 sur la plus haute marche. Nous demandions aux uns et aux autres d'avoir foi car seule « la foi déplace des montagnes ».

En effet, les Etalons ont déplacé des montagnes et nous ont fait rêvé et espéré à travers leur détermination et leur engagement à nul autre pareil durant la compétition.

