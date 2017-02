Mali: Au festival sur le Niger, une pièce de théâtre sur l'accord de paix

Et parmi les personnages, un jeune désoeuvré qui veut rejoindre l'Europe, finalement convaincu du contraire par son grand-père. « Il y a pas de boulot, il y a la guerre dans le pays, donc ma seule solution c'était d'aller voir ailleurs, raconte l'acteur qui incarne ce personnage. Mais mon grand-père, lui, il dit que ce n'est pas son choix. Il veut que je reste ici parce que la solution, c'est nous les Maliens. C'est nous qui pouvons appeler les rebelles et les bandits armés à se réconcilier. »

« Un accord c'est un bus. Le bus pour la paix et la réconciliation, explique Fanta Coulibaly Traoré, une metteuse en scène de la pièce. Notre souhait est que ce bus arrive à bon port. Tous les articles écrits dans le cadre de l'accord et de la paix, on les a mis en scène, à travers la comédie, la musique, le rythme, faire visualiser le contenu afin que tous mes Maliens s'approprient cet accord. »

A Ségou, la 13e édition du festival sur le Niger s'est achevée, le week-end du 4 et 5 février. Parmi les nombreux spectacles et concerts, la pièce « Lumière » de la compagnie Acte 7 autour de l'accord de paix, une pièce itinérante qui a déjà voyagé de Tombouctou à Gao jusqu'à Bamako pour vulgariser le contenu de l'accord de paix, au Mali.

