Ile Maurice: Carlos à son point le plus rapproché ce soir

La forte tempête tropicale Carlos, qui s'est légèrement affaiblie ces dernières heures, passera à son point le plus rapproché à environ 90 kilomètres au Nord de Maurice dans la soirée de ce lundi 6 février au mardi 7.

Ainsi, toutes les institutions d'enseignement, préscolaire, primaire et secondaire, ainsi que les crèches resteront fermées en raison d'un avertissement de classe 2. L'université, elle, restera ouverte.

À 4 heures, ce matin, Carlos était centrée en latitude 17,8° Sud et longitude 57,7° Est, soit à environ 230 kilomètres presque au nord de Maurice et se déplaçait dans une direction du sud-est à environ 6 km/h. Des vents de l'ordre de 80 km/h avaient été enregistrés sur le pays.

La National Emergency Operations Command, présidée par le commissaire de police Mario Nobin, s'est réunie, hier, aux Casernes centrales, pour des mesures afin de parer à toute éventualité. Ce comité, comprenant les représentants d'une vingtaine de départements de l'État, demande à la population d'éviter les sorties en mer, d'informer les autorités si des fissures sont notées dans une maison, d'aider les voisins à évacuer les maisons se trouvant près des lieux d'un éboulement.

Plusieurs endroits copieusement arrosés

Il a plu abondamment sur une partie de l'île depuis vendredi. Et deux endroits ont, jusqu'ici, enregistré le plus fort taux de pluviométrie. Il s'agit de Queen-Victoria et de Providence avec 95 mm de pluie de vendredi à dimanche. La station météorologique de Vacoas indiquait, hier, qu'entre 16 heures samedi à 16 heures hier, plusieurs endroits ont enregistré de fortes pluviométries : Belle-Mare (67,8 mm), Riche-en-Eau (65,4 mm), Queen Victoria (66,4 mm), Rose-Belle (61,6 mm), Plaisance (59,8 mm), Mon-Bois (48 mm) et Mareaux- Vacoas (43,2 mm). Le Nord a enregistré le plus faible taux de pluviométrie avec 8 mm à Pointe-aux- Canonniers et 3,4 mm à Mon- Loisir-Rouillard.

Pluviométrie du 3 au 5 février :

Queen Victoria : 95 mm

Providence : 95 mm

Rose-Belle : 85 mm

Riche-en-Eau : 85 mm

Port-Louis : 38 mm

Quatre-Bornes : 30 mm