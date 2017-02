Ile Maurice: Hausse de 20 % du prix des légumes à prévoir

Les fruits n'ont pas été épargnés par les averses, notamment la mangue et le melon d'eau. Kreepaloo Sunghoo indique que si la situation persiste, le longane aussi ne pourra pas y résister. De ce fait, la qualité des fruits sur le marché pourrait être affectée. Kressan Fowdar, planteur de bananes à Camp-de-Masque-Pavé, se dit très inquiet. «Si la pluie et le vent persistent, les bananiers vont se coucher au sol. Ce n'est pas encore le cas mais nous prévoyons cette situation si un vent de 70km/h souffle dans la région», indique-t-il.

Bon nombre de planteurs se sont rendus dans leurs champs pour cueillir les légumes qui pourraient être affectés par les intempéries, notamment dans le centre et le sud du pays. Selon Kreepaloo Sunghoo, il existe déjà un manque de légumes, très prisés actuellement, sur le marché, ce qui fait également augmenter les prix. Ainsi, la pomme d'amour se vend entre Rs 25 et Rs 30 le demi-kilo, le piment entre Rs 40 et Rs 50 le demi-kilo, le chou à Rs 35 l'unité et le concombre entre Rs 25 et Rs 30.

Qui dit cyclone dit hausse du prix des légumes. Et, selon le planteur et président de la Small Planters Welfare Fund, Kreepaloo Sunghoo, l'on doit s'attendre à une hausse d'au moins 20 % vers la semaine prochaine si le mauvais temps persiste.

