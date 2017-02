Burkina Faso: Ecole nationale de sapeurs-pompiers - 97 soldats prêts à servir avec "honneur et bravoure"

La cérémonie officielle de sortie de la 14e promotion d'élèves sapeurs-pompiers de l'Ecole nationale de sapeurs-pompiers a eu lieu, le vendredi 3 février 2017 à Bobo-Dioulasso. Elle marque la fin de la formation initiale de base 2016 de 97 soldats de deuxième classe.

Admis à l'Ecole nationale de sapeurs-pompiers (ENASAP) depuis le 1er août 2016 et après avoir passé six mois de formation initiale de base de sapeurs-pompiers, 97 soldats de deuxième classe dont 10 filles, ont fini à leur formation.

La cérémonie officielle de sortie de la 14e promotion d'élèves sapeurs-pompiers a eu lieu, le vendredi 3 février 2017 à Bobo-Dioulasso. La promotion a pris le nom de baptême « Colonel Tiendrébeogo Sibnoaga Marcelin ».

De l'avis du commandant de l'ENASAP, Gérard Zouno Bambara, cette formation avait pour but de faire acquérir aux soldats, des connaissances techniques, théoriques et pratiques leur permettant d'occuper les fonctions de servant, de sapeur de liaison, de planton et d'auxiliaire de stationnaire dans les unités d'incendie et de secours de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP).

« Au terme de l'examen final, les stagiaires ont réalisé un taux de réussite de 92,72% avec une moyenne de 15,998 sur 20 pour le premier et 10,705 sur 20 pour le dernier, la moyenne de la classe étant de 13,336 sur 20 », a-t-il révélé.

Ces résultats n'auraient pas été atteints, de son avis, sans le soutien du commandement de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, le dévouement et le professionnalisme dont a fait montre l'équipe pédagogique.

Les 97 sapeurs-pompiers, à l'en croire, sont aptes à participer activement à la protection des populations, à la sauvegarde de leurs biens ainsi que de l'environnement partout où le devoir les appellera.

Le commandant de l'école a, par ailleurs, prodigué des conseils aux soldats de feu de la 14e promotion : « Travaillez de façon à enrichir et à entretenir vos acquis, ne vous lassez jamais de relire vos documents tout en continuant votre préparation physique, car comme vous l'avez appris, « s'instruire c'est nuire gravement à l'ignorance et la vie des victimes en dépend ».

Pour le commandant de la BNSP, le lieutenant-colonel Ernest Yélémou, cette cuvée vient renforcer le personnel de la Brigade et sera déployée à la nouvelle compagnie de Kaya et probablement Koupéla, où la création d'une compagnie est en gestation.

Probité et esprit de sacrifice

S'agissant du choix du nom de baptême de cette promotion, la promotion « Colonel Tiendrebeogo Sibnoaga Marcelin », il est fondé sur les vertus de probité et l'esprit de sacrifice de celui qui a marqué l'histoire de la Brigade des sapeurs-pompiers, en léguant un riche héritage aux soldats du feu, a-t-il laissé entendre.

Il s'est déclaré aussi satisfait de cette promotion, au vu des résultats qui l'attestent. Même son de cloche pour le secrétaire d'Etat à la Décentralisation, Alfred Gouba. « Nous sommes très satisfaits au regard de ce que nous avons vu.

Avec le peu de moyens dont dispose l'école, les élèves ont réalisé de grandes choses », a-t-il renchéri, en faisant savoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour améliorer les conditions de formation de cette école. Et de les encourager à toujours parfaire leurs connaissances.

Le délégué des lauréats, Souleymane Siribié, a indiqué que la promotion se tient prête à servir la nation avec honneur et bravoure. Le major de la promotion, Tyaho Flavien, s'est dit pour sa part, apte à sauver les vies humaines.

Abondant dans le même sens, la majore des filles, Rokiatou Compaoré, a souligné que les six mois de formation ont été difficiles et demandaient beaucoup de volonté, d'abnégation et de discipline. Cette cérémonie de sortie a été marquée par une parade militaire et des démonstrations de sauvetage.