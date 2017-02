Togo: Tous nos voeux de succès

Le diocèse de Dapaong érigé en 1990, suffragant de l'archidiocèse de Lomé, a une superficie de 8.470 Km2 et une population de 828.224 habitants dont 66.094 catholiques. Il compte 16 Paroisses, 66 prêtres dont 27 religieux, 29 religieux non prêtres, 68 religieuses et 35 séminaristes.

ll est en outre membre du Conseil presbytéral, du Collège des Consulteurs, du Conseil pour les Affaires économiques, ainsi que Professeur invité au Séminaire de Philosophie et de Théologie du Togo et près l'Université publique de Kara.

Après ses études primaires et secondaires, il a fréquenté le Grand Séminaire Saint Gall de Ouidah, au Bénin, pour y faire ses études philosophiques et théologiques. Il est devenu prêtre pour le Diocèse de Dapaong le 30 décembre 1992.

Sur son compte Twitter le président Faure Gnassingbé souhaite plein succès au prélat : 'Je félicite Mgr Dominique Banléne Guigbile pour sa nomination et son ordination épiscopale de ce jour. Mes prières et mes vœux de succès l'accompagnent dans son sacerdoce', écrit M. Gnassingbé.

