Ile Maurice: Jacques Tsang Mang Kin - Il tient la barre

interview

Être à l'écoute des membres du Bar Council et tout mettre en œuvre pour les rapprocher, c'est ce à quoi va s'atteler le nouveau président de l'instance.

Quels changements comptez-vous apporter au Bar Council ?

Nous n'allons pas réinventer la roue. Nous avons les mêmes objectifs, le même personnel. C'est la façon de procéder qui est différente. Moi, j'essaierai d'aller vers nos membres et de tout faire pour les rapprocher et être à leur écoute. Nous nous sommes déjà attelés à cette tâche.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends?

Je n'ai pas beaucoup de temps libre. Je travaille même les weekends. Et s'il pleut, j'aime faire du jardinage et patauger dans la boue. Au cas contraire, je m'occupe quotidiennement de ma basse-cour et de mes tortues. J'aime collectionner de vieilles pièces de monnaie et c'est ainsi que l'on se familiarise avec le pays de l'ère coloniale et même avant. J'aime lire de tout - même les magazines de mes enfants.

Parlez-nous de votre famille.

Je suis marié à Christine Lee Sin Cheong et nous avons deux filles et trois garçons. Ils ont tous terminé leurs études supérieures.

Cuisinez-vous?

Oui, pour dépanner la famille et j'aime le faire au feu au bois.

Gourmand ou gourmet ?

Lorsque nous étions plus jeunes, je dirais que j'étais gourmand. Mais maintenant avec l'âge, il faut surveiller sa santé et donc manger peu. Me voilà gourmet ! Je mange tout et évidemment si c'est bien fait, je l'apprécie davantage. Et si c'est fait avec amour, je le ressens et je me sens en communion avec mon hôte. Je suis disposé à manger n'importe quel plat de n'importe quelle cuisine.

Un péché mignon ?

Non, je peux m'abstenir de tout.

Pratiquez-vous du sport ?

Oui, depuis mon plus jeune âge, je joue au football, au basket-ball, au ping-pong. J'ai aussi fait de l'athlétisme et pratiqué des arts martiaux. Et maintenant, je fais du taekwondo.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

Je lis plusieurs livres à la fois sur la philosophie, la spiritualité, la poésie chinoise, sur le tao, sur la grammaire, la politique, l'histoire de l'art asiatique. Je lis tous les jours presque toutes les informations en ligne sur la BBC, Sky News, Bloomberg et Reuters.

Qu'écoutez-vous à la radio ?

J'écoute régulièrement la radio en zappant. Je passe d'une chaîne à l'autre mais le plus souvent, je m'arrête sur Radio France Internationale.

Et la télévision ?

Je regarde rarement la télévision, sauf s'il y a un film exceptionnel. Parfois, je regarde les matchs de football anglais, surtout si les équipes sont dans le Top 4.

Quel type de musique écoutez-vous ?

De tout, de la musique contemporaine, du séga, de la musique classique, du folk, des chansons a capella et même des chansons dans d'autres langues.

Votre idée du bonheur ?

Être en vie et respirer tous les jours, c'est un bonheur. Le présent est un bonheur. Carpe Diem, il faut profiter du temps présent. Partager son temps avec ceux et celles qui vous aiment et vous parlent avec leurs yeux est aussi du bonheur. Partager un repas et vivre des émotions intensément, c'est aussi du pur bonheur. Sans compter la méditation.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde ?

J'aurais voulu acquérir encore plus de connaissance et en même temps, donner et transmettre tout ce que l'on a appris pendant toute sa vie. J'aurais voulu comprendre la cause des choses. Understanding the causes of things est d'ailleurs la devise de la London School of Economics.