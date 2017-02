Algérie: Importance du "service élections" dans le succès de l'opération électorale

Djelfa — Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Hocine Mazouz, a affirmé dimanche à Djelfa l'importance conférée au "service élections" au niveau des communes, le considérant comme étant "à la base du succès" de l'opération électorale.

Présidant une rencontre régionale autour des préparatifs, en perspective des prochaines élections, M. Mazouz a insisté sur l'impératif de veiller à assurer un "bon encadrement" au service élections car, a-t-il dit, son "bon rendement se répercutera positivement sur l'opération électorale, sur le plan organisation notamment".

Les instructions données par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales aux walis lors de leur rencontre avec le Gouvernement portent, a-t-il dit à ce propos, sur "la nécessaire réorganisation de ce service tout en veillant à la pérennité de son action, en lui accordant tout l'intérêt pour qu'il accomplisse, comme il se doit, sa mission et prendre en compte l'importance du corps électoral au niveau de chaque commune".

Après avoir abordé le côté logistique et matériel de l'opération électorale, M. Mazouz a également rappelé les acquis en la matière qui ont été renforcés par le président de la République dans la nouvelle Constitution, particulièrement à travers les deux (2) lois organiques relatives à la création de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, pour la première, et aux élections, pour la deuxième. Lesquelles (lois) sont susceptibles de "consacrer la démocratie et la transparence en la matière", a-t-il souligné.

A titre indicatif, M. Mazouz a relevé que la loi organique sur les élections a apporté de nouvelles dispositions, en chargeant notamment l'Administration locale des préparatifs matériels et humains de l'opération. D'où, a-t-il soutenu, l'importance particulière conférée au prochain rendez-vous électoral qui coïncide avec la "Constitution de 2016" et les "réformes engagées sur le terrain par le président de la République depuis 2011, comme il l'avait promis au peuple algérien".

Des wali délégués, chefs de daïras, inspecteurs généraux, directeurs de la communication, directeurs de la réglementation et des affaires générales et autres secrétaires généraux des APC de Djelfa, Ghardaïa, Laghouat, Médéa, Ouargla et El Oued ont pris part à cette rencontre régionale, durant laquelle M. Mazouz a rappelé l'importance de la politique de modernisation du service public adoptée par son ministère dans le soutien des préparatifs liés à l'opération électorale.