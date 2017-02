Burkina Faso: Audience de la primature - Des messagers de la paix chez Paul Kaba Thiéba

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, à la primature, une délégation de la Ligue islamique pour la paix au Faso (LIPF), conduite par son président, El hadj Ousséni Tapsoba, le jeudi 2 février 2017.

La paix étant le socle indispensable à tout développement durable, il en a été question dans l'après-midi du 2 février 2017 à la primature. Paul Kaba Thiéba y a reçu en effet, une délégation de la Ligue islamique pour la paix au Faso (LIPF).

Pour leur premier contact officiel avec le chef du gouvernement burkinabè, il s'est agi pour la jeune association créée en décembre 2015, de se présenter à leur hôte ainsi que leur mission.

« Nous avons consacré l'année 2016 à nous faire connaître au niveau des institutions, et c'est dans la même lancée que nous avons sollicité cette audience auprès du Premier ministre pour qu'il sache le but de notre association », a expliqué le président de la LIPF, El hadj Ousséni Tapsoba, à leur sortie d'audience.

Et en fait d'objectif, le but de cette ligue, c'est de promouvoir la paix entre les confessions religieuses et, de façon générale, entre les populations burkinabè, a-t-il poursuivi.

Au sortir de leur entrevue avec l'exécutant en chef de la politique gouvernementale, les « messagers de la paix » se sont déclarés « ragaillardis ».

Et pour cause, le Premier ministre aurait affirmé sa disponibilité à les accompagner dans leur mission. D'où cette déclaration du président de la LIPF : « Nous lui en sommes reconnaissants et l'assurons à notre tour de toujours avoir comme leitmotiv la promotion de la paix dans notre pays ».

El hadj Tapsoba a, par ailleurs, annoncé qu'ils dérouleront un programme d'activités pour l'année 2017 ; mais, que déjà en 2016, ils avaient entrepris des actions visant à condamner les différents attentats terroristes survenus au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.