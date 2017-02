Il s'est taillé un chemin dans le roc. Celui qui était appelé affectueusement Ya tshitshi, l'homme à tous les superlatifs, le baobab s'est écroulé en Belgique, le 1er février 2017. De son vivant, il était, selon les amoureux du pouvoir, un témoin gênant. Maintenant qu'il est mort, aucun ne sèche les larmes. C'est sont de beaux discours, de signe de reconnaissance envers cette icône de la lutte en RD. Congo. Tous le regrettent sincèrement comme le dit Mondanga, étudiant à l'UPN. «Tshisekedi avait cessé d'être un homme de chair et de sang pour devenir une idée, un mode de vie, un code de conduite. Nous le regrettons sincèrement. C'est l'homme qui a fait parler de lui, a inspiré la jeunesse congolaise. Est-ce que cette jeunesse l'a-t-elle compris ? A-t-elle saisi son message ? Il s'est battu et a continué son combat jusqu'à sa mort, malgré l'emprisonnement et toutes sortes d'embûches. Incorruptible, il a refusé tout ce qu'on lui proposait pour lâcher prise », a-t-il dit. Atadji a lâché: «Tshisekedi cherchait non pas seulement son bien-être, mais celui de tout le peuple».

Combattant, idéologue, il a été opposant durant toute sa vie. Président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, il a contribué vivement dans l'histoire de ce grand et beau pays qu'est la RDC, ont fait savoir les congolais interrogés à ce sujet.

