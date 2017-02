Les éliminatoires se font par zones géographiques. Le Continent Afrique en compte six. Notamment : la zone Nord, la zone Ouest A, la zone Ouest B, la zone Centre, la zone Centre-Est et la zone sud. Le quota est bien défini pour chaque zone. Il y aura donc : 2 qualifiés pour la zone Nord, 3 qualifiés pour la zone Ouest A, 2 pour la zone Ouest B, 3 pour la zone Centre, 2 pour la zone Centre-Est et 3 pour la zone Sud. Chaque zone aura son système d'éliminatoires propre s'étalant de 1 à 3 tours. Il fera donc, un total de 15 pays qualifiés, plus le Kenya qualifié d'office comme pays organisateur.

49 nations se sont inscrites pour cette campagne sur les 54 que compte le Continent. C'est un grand record depuis la création de cette compétition en 2009. Parmi les pays qui ne sont pas engagés, se trouvent le Cap Vert, la Centrafrique, l'Erythrée, le Tchad et la Tunisie, vainqueur de la 2e édition en 2011 au Soudan. Par contre, l'Egypte qui ne s'était jamais engagée jusque-là, s'est embarquée dans la course.

Si on doit encore prendre deux ans pour célébrer une autre Coupe d'Afrique des Nations, la 32ème édition Can Cameroun 2019, le Chan de son côté, se profile à l'horizon.

