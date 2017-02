Madagascar: "Athlétisme pour tous" - 4FA Alasora, meilleur établissement

La quatrième édition de l'athlétisme pour tous, une course pédestre autour du lac Anosy de ce dimanche matin a réuni plus de sept cent participants. L'insertion du relais inter établissements réservé aux élèves de moins de 16 ans était l'innovation de cette version 2017.

Chaque établissement a aligné une équipe de douze élèves chacun, six garçons et six filles. Le Lycée privé 4FA Alasora a remporté la première place en bouclant le tour du lac en 5'01 ». Le Lycée Moderne d'Ampefiloha se trouve en deuxième position avec au chrono 5'02 ».

Et le Lycée privé Regency d'Ambohidratrimo complète le podium (5'06 »). Le trophée de la meilleure participation a été attribué au ministère de la Défense nationale pour les institutions et sociétés, et remis au LMA pour les écoles, représenté par quarante sept élèves.

Une séance d'animation zumba avec la compagny Krulair dirigée par Andry Ratobison a bouclé en beauté cette version 2017.

« Pour nous, cet événement est à la fois l'ouverture officielle de la saison et aussi une occasion pour inciter les gens à pratiquer l'athlétisme et d'intégrer dans les clubs », a rappelé Norolalao Andriamahazo, présidente de la fédération.