Il a également invité les participants à se mettre au travail et à donner des moyens nécessaires à l'entreprise et en contre partie les ressources seront redistribuées.

D'après lui, l'évaluation a démontré que l'entreprise a un grand défi à relever et pour le relever, ajoute-t-il, chacun doit se mettre au travail de manière à accroître la productivité pour donner plus de moyens à l'entreprise afin de faire face aux problèmes.

Ensuite, il a appelé les syndicalistes à plus de responsabilité et de s'approprier les conclusions de ces rencontres et s'assumer devant les travailleurs en une mobilisation tout azimut.

Par ailleurs, il a rappelé que la situation générale de la société a été présentée et les problèmes qui minent l'exploitation de la REGIDESO S.A ont été exposés. Mais, au regard des indicateurs de gestion, la situation globale de la société au cours de l'année 2016 n'a pas été fameuse. D'où, dit-il, chacun doit jouer son rôle et sans se laisser embarquer dans la digression.

«Il faut travailler deux fois plus, mais un travail reproductif », a-t-il déclaré. Ce, avant d'épingler le principe selon lequel, il faut non pas faire huit heures au travail mais huit heures deux travails.

