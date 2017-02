Congo-Kinshasa: L'UPN en deuil - Fernand Sangupamba a tiré sa révérence!

Un malheur a frappé l'Université Pédagogique Nationale. Cette institution a perdu, en date du 29 janvier 2017, un de ses pionniers, le Chef des travaux, Fernand Sangupamba.

C'était au centre de santé Maria Souzana de Matonge, de suite d'une courte maladie. Le Département des Sciences de l'information et de la communication, dans lequel il œuvrait, le pleure. C'est le samedi 4 février 2017 que le corps a été sorti de la morgue pour être exposé dans la salle T1 de l'UPN. L'inhumation est intervenue hier, dimanche, 5 février 2017, au cimetière de Mingadi. Ses collègues Assistants, Chefs des travaux et étudiants sont inconsolables. Les témoignages sont venus de toute part. L'on retient que le défunt a laissé un trou au sein de l'Université et au département.

La mort du Chef des travaux Fernand Sangupamba a consterné plusieurs personnes. Cela va du corps administratif, académique ainsi que de tous les étudiants qui l'ont connu de près ou de loin. Animé d'un bon cœur et de l'amour du travail, il a contribué à la formation de la jeunesse, l'élite de demain. Il a continué d'enseigner jusqu'au dernier moment de sa vie.

Témoignages

«Fernand Sangupamba était un homme jovial, animé du savoir vivre, savoir-faire, et le sens du travail», a déclaré le Chef des travaux Willy Sasa. Et d'ajouter que l'illustre disparu a fait des études de sciences de l'information et de la communication (SIC), option journalisme économique à l'Ifasic, où il devait défendre son Diplôme d'Etudes Approfondies à la fin de ce mois. «Il a joué un rôle important dans l'émergence de sciences de l'information et de la communication à l'UPN. Il a fait partie des concepteurs du studio-école rtv et y a mis son savoir-faire. Il était pour nous un collègue, mais aussi un grand frère», a confié le Chef des travaux Bossassi E-bolia Ndungu. Pour le Chef des travaux Jean-Didier Ogobani, le défunt aimait travailler pour les autres et se battait pour eux.

Cursus professionnel

Fernand Sangupamba est devenu Assistant à l'Upn en 2009, en tant qu'enseignant visiteur. En 2010, l'Université l'engage. Ce n'est qu'en novembre 2015, qu'il a été promu Chef des travaux. Il a aussi travaillé plusieurs années au journal Uhuru. Il est marié et père de trois enfants.