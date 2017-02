Afrique: Finale CAN 2017 - Les Lions indomptables, 15 ans après

Les Lions indomptables du Cameroun ont remporté, hier dimanche 5 février 2017, la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations (CAN) 2017. Avec ce sacre, le Cameroun remporte son 5e titre, 15 années après.

Le but de Vincent Aboubacar (88e mn) a été fatal pour les Pharaons d'Egypte. Face aux Lions indomptables du Cameroun, la formation égyptienne, sept fois championne d'Afrique partait avec une légère faveur des pronostics. Mais c'était sans compter avec une formation volontaire et appliquée des Lions indomptables du Cameroun qui courait derrière son cinquième titre, 15 ans après. En réalité, le Cameroun a été l'invité surprise à ce stade de la compétition. Avec ses problèmes de défections et de primes de matches, les indomptables Lions ont fait montre de combativité, de solidarité et de bravoure pour se hisser au sommet du football africain. Et dire que tout avait mal commencé pour eux avec ce but encaissé dès la 22e mn consécutif à une réalisation d'Elneny. Nicolas Nkoulou a remis son équipe en vie en égalisant à la 59e mn, avant que Vincent Aboubacar ne scelle le sort de l'Egypte avec ce coup de poignard lors de l'ultime moment de la rencontre. Cette formation camerounaise est montée en puissance au fil de la compétition. Après un match nul (1-1) face aux Etalons d'entrée, elle a défait (2-1) les Lycaons de la Guinée Bissau avant de tenir le pays hôte (le Gabon) en échec (0-0). Elle a terminé 2e du groupe A derrière le Burkina Faso. Les Lions indomptables avaient déjà affiché leurs ambitions en mettant hors course le grand favori (le Sénégal) de la compétition en quart de finale. Suivra le Ghana, battu 2-0 en demi-finale.

Pour son sacre, les Lions Indomptables ont reçu en plus des honneurs, du trophée et des médailles d'or, la somme de deux milliards 500 millions de FCFA. L'Egypte, finaliste malheureuse s'en est sortie avec les médailles d'argent, la petite coupe et la somme environnant d'un milliard 150 millions de FCFA. Les Etalons du Burkina Faso qui complètent le podium ont reçu les médailles de bronze et la somme de près 900 millions de FCFA. La 32e édition de la CAN se déroulera au Cameroun en 2019.