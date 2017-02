Maroc: Coopération entre le HCP, Eurostat et Medstat

Le Haut commissariat au plan a reçu du 23 au 25 janvier 2017 une mission conjointe de l'Eurostat et du Programme de coopération euro-méditerranéenne dans le domaine de la statistique (Medstat IV), composée du chef de la section de coopération avec les pays du voisinage européen et du chef du projet Medstat IV. Cette mission a constitué l'occasion de faire le point sur l'avancement des projets de coopération entre les deux parties.

Dans ce cadre, la délégation a remercié le Maroc pour sa contribution à la mise en œuvre des activités régionales tant à travers son implication comme pays leader de trois groupes de travail sectoriels sur six, qu'à travers la contribution de ses représentants dans les activités du programme Medstat VI. Cette contribution est l'une des plus importantes dans la région et elle est essentielle à la bonne marche dudit programme.

Les deux parties sont convenuees de contribuer à engager la coopération régionale dans le sens d'une plus grande valorisation des données issues des enquêtes statistiques par des études appropriées pour le suivi et de l'évaluation des Objectifs de développement durable (ODD) dont le HCP produit un grand nombre d'indicateurs. Ils ont également de renforcer le dialogue entre les producteurs et les utilisateurs et de lui donner une plus grande place dans le programme de coopération.

Les deux parties sont enfin convenues de l'élaboration d'un programme d'activités sectorielles et transversales sur la base d'un partage systématique avec les parties prenantes dans les pays de la région euro-méditerranéenne.