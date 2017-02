Maroc: La mission militaire française sous le règne de Moulay Hassan (1873-1894)

C'est ce que montre Michel Boyer à travers la façon dont ces officiers se représentaient le Maroc à la fin du XIXème siècle : « Ils ne sont pas en représentation comme un Pierre Loti. Ils sont en action, loin de tout folklore. Immergés dans une civilisation différente qu'ils cherchent à comprendre et se prennent parfois à aimer, on ne sait pas, découvrant au détour d'une phrase qui échappe à la sécheresse des comptes rendus militaires les sensations perçues d'un autre univers, jusqu'où la force les étreint avant de les livrer au doute [... ]

Ce cas de figure mérite d'être pensé dans le cadre de la comparaison avec l'histoire du Maroc et de l'évolution des mentalités des militaires européens expédiés au Maghreb au fur et à mesure que leurs pays de rattachement poursuivaient leurs ingérences sur le Royaume Chérifien ou bien s'en retiraient.

Michel Boyer montre qu'à la fin du XIXème siècle certains militaires français ne souscrivaient pas à l'éventualité d'une colonisation du Maroc. Cette approche rappelle fortement celle de l'historien de la révolution française Timothy Tackett (Par la volonté du peuple, comment les députés sont devenus révolutionnaires, Paris, Albin Michel, 1997), démontrant qu'avant 1789, les députés étaient loin d'être révolutionnaires et que c'était au fur et à mesure des événements exceptionnels dont ils étaient les protagonistes que leur adhésion parfois équivoque aux valeurs de la Révolution s'était socialement construite.

S'inscrivant dans les analyses de Germain Ayache, Jean-Louis Miège et de Moulay Abdelhadi Alaoui, Michel Boyer déconstruit les discours nauséabonds justifiant l'avènement du colonialisme européen - nommé dans le langage politiquement correct «Protectorat» - en démontrant, via le recours aux archives, que certains officiers français en mission au Maroc contestaient la version officielle d'un Royaume chérifien plongé dans « l'anarchie, le despotisme et la corruption ».

Cette « double fidélité » pourrait être aussi une « double infidélité » et nous amener dès lors à interroger l'ambivalence de ces trajectoires singulières. Dans les rapports de certains officiers, les soldats marocains sont décrits de manière respectueuse et élogieuse, sans qu'il n'y ait pour autant une quelconque condescendance.

L'exemple du Capitaine Erckmann est emblématique des positions ambivalentes de ces militaires, censés être fidèles à Moulay Hassan mais rattachés également à la France en tant qu'agents de renseignement. Michel Boyer parle de la complexité d'une « double fidélité » de ces officiers, remplissant avec professionnalisme et humanité leur fonction d'instructeur tout en fournissant au gouvernement français des rapports précis concernant les effectifs militaires et les moyens dont disposait les troupes du Sultan.

A partir d'un travail rigoureux sur archives, qui a le grand mérite de ne pas verser dans un positivisme dogmatique, Michel Boyer restitue les expéditions de ces militaires français avec les troupes du Sultan, les façons à travers lesquelles ils s'efforcèrent de former les soldats marocains mais aussi leur insertion au sein du pays, notamment en adoptant le style vestimentaire du pays d'accueil et en s'efforçant de parler l'arabe.

Celle-ci fut chargée de l'organisation et de l'instruction de son artillerie: « Il s'agissait tout d'abord de constituer un réservoir de forces, permanent et bien équipé, d'avoir la capacité ensuite de défendre les ports contre les bombardements navals empêchant ainsi les débarquements éventuels de corps expéditionnaires, de retrouver enfin la supériorité de la puissance de feu face aux dissidences tribales » (p. 84). Cette mission perdura jusqu'au Protectorat, en 1912, mais la mort de Moulay Hassan en 1894 modifia largement ses prérogatives.

Le règne de Moulay Hassan (1873-1894) a été marqué par la conférence de Madrid (1880), l'intensification de la pénétration européenne au Maroc (France, Espagne, Allemagne... ) et la question des protections (comme le rappelle Mohamed Kenbib, les personnes exonérées d'impôts représentaient une perte financière importante pour l'Etat). Le Makhzen se trouvait privé de ses ressources et s'efforçait de mettre fin aux révoltes des tribus dans le «bled siba».

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.