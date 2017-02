Burkina Faso: Affaires étrangères - Accueil triomphal pour les "heureux élus" Burkinabè à l'UA

Le nouveau commissaire de l'Union africaine (UA) aux affaires politiques, Mme Minata Samaté et le magistrat, Pascal Bamouni, élu au sein du conseil consultatif sur la corruption, ont été accueillis en pompe à leur retour au pays natal, le vendredi 3 février 2017.

La 28e session ordinaire de l'Assemblé des chefs d'Etats de l'Union africaine (UA) a consacré l'élection de la diplomate Minata Samaté au poste de commissaire aux Affaires politiques et de Pascal Bamouni, membre du conseil consultatif de l'Union. L'admission des deux personnalités Burkinabè au sein de la plus haute instance du continent est un succès diplomatique que le pays a célébré comme il se doit au cours d'une cérémonie dans les jardins du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération régionale.

C'est sous les ovations nourries de leurs collaborateurs que les nouveaux promus ont été présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'étranger, Alpha Barry. Le chef de la diplomatie Burkinabè a salué « la brillante élection » de « deux valeureux fils » du pays. Il a souligné à l'endroit de la nouvelle commissaire aux Affaires politiques de l'UA, une dame « qui a fait ses armes au sein de cette institution avant de faire un passage aux Nations unies (ONU) en tant que directrice de l'opération hybride UA/ONU au Darfour (Soudan) pour revenir à l'Union africaine avec « un gros poste ».

Selon lui, ce parcours flamboyant est un honneur pour toute la nation burkinabè. Le ministre Barry a exprimé la reconnaissance de son département à toutes et tous ceux qui se sont investis pour cette élection, que ce soit au sein de la chancellerie, dans les représentations diplomatiques à l'étranger, au siège de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria et sur place à Addis-Abeba en Ethiopie. Il a remercié tout particulièrement, le chef de l'Etat Roch Marc Christian Kaboré qui a eu « la bonne idée » de présenter la candidature de Mme Samaté. L'implication personnelle du président du Faso par l'envoi de lettres de demande de soutien à tous ses pairs du continent, la présentation de la candidate du Burkina à toutes les missions diplomatiques a été appréciée par le ministre des Affaires étrangères. Le commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, encore émue pour la confiance placée en elle, a réitéré sa gratitude au président du Faso, au gouvernement, à la presse nationale, à sa famille et au peuple burkinabè tout entier qui a soutenu « sa modeste personne ».

Se projetant déjà sur la tâche qui l'attend, Mme Samaté a déclaré, au cours d'une mini conférence de presse, que son département a en charge les questions des élections, des droits humains, de la gouvernance, du genre, des réfugiés... « Nous allons nous battre pour le respect de la Charte de l'UA, de la démocratie, des élections et de la gouvernance, pour que chaque pays l'intègre dans sa législation, pour qu'il n'y ait plus de réfugiés, de violations des droits humains, pour la promotion du genre », a-t-elle rassuré. Avec Mme Samaté aux commandes des affaires politiques, l'UA rompra-t-elle avec des réactions plus ou moins rapides aux situations de non droits à l'image des coups d'Etat dont le continent n'en a pas encore fini ? A cette question des journalistes, Mme Samaté a répondu que « les choses vont changer » même si « les Etats-membres sont les Etats-membres ». De concert avec les autres commissaires de l'Union, elle entend mettre un point d'honneur à la ratification de la Charte par tous les pays qui ne l'ont pas encore fait, à la mise en œuvre de l'Agenda 2063, l'observation crédible des élections, le soutien aux commissions électorales nationales sans grands moyens dans les 55 pays de l'Union, avec le retour du Maroc.

Le magistrat Pascal Bamouni a aussi levé un coin de voile sur ce qui sera sa tache au sein des 17 membres du conseil consultatif de l'UA sur la corruption. Ce conseil est chargé, entre autres, d'encourager la prise et l'application de mesures de lutte anticorruption, de recenser les informations sur l'ampleur du phénomène dans les Etats et de préconiser des solutions palliatives.