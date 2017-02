Algérie: L'ancien noyau urbain de la ville de Médéa classé secteur sauvegardé

Une fois le plan permanent de sauvegarde et de préservation (PPSP) élaboré, les premières actions devraient porter, d'après ce chef de service, sur des travaux de réfection ou de confortement d'urgence des édifices qui ont une valeur historique, précisant que la réhabilitation des façade des habitations, situées à l'intérieur de ce périmètre urbain, interviendra en même temps que ces actions, dans un souci d'efficacité et d'harmonisation des actions projetées.

Des travaux d'analyses des différents styles architecturaux qui composent ce site et de récolte de données historiques et documentaires inhérentes à ce noyau ont été réalisés, en prévision de cette étude, a fait observer, pour sa part, le chef de service patrimoine au niveau de cette direction, Ahmed Merbouche.

Cette classification, a-t-il indiqué, est l'aboutissement d'un long processus initié, depuis plus de trois années, dans le but de préserver cette partie de la ville de Médéa, en particulier les vestiges et édifices, encore en l'état, érigés pendant l' époque romaine et ottomane.

