Afrique: CAN-2017 - 5e titre pour le Cameroun qui bat l'Egypte 2-1

Libreville — Le Cameroun s'est adjugé son cinquième titre de champion d'Afrique de football en battant 2 à 1 (0-1) l'Egypte, déjà sept fois vainqueur, en finale, dimanche, à Libreville.

Les Camerounais, couronnés pour la dernière fois en 2002, ont marqué par l'intermédiaire de Nicolas Nkoulou (59e) et Vincent Aboubakar (88e), Mohamed El Neny (22e) ayant ouvert le score pour l'Egypte, de retour au plus haut niveau après avoir manqué les deux dernières éditions.

Déclarations à l'issue de la finale de la CAN remportée par le Cameroun devant l'Egypte

Hugo Broos, sélectionneur belge du Cameroun: "C'est vrai que lorsque je suis arrivé au Cameroun, j'ai dû changer des joueurs âgés, qui n'étaient plus motivés par la sélection. J'ai pris des joueurs plus jeunes. On a fait du bon travail. L'équipe n'est pas encore à son meilleur niveau. Je suis content pour les joueurs.

Ce n'est pas un groupe de footballeurs, c'est un groupe d'amis. Prendre une revanche sur des journalistes, c'est le plus stupide qu'un coach puisse faire. Je ne demande qu'une chose, j'espère que la presse camerounaise m'a compris: patience et correction. Je pense que notre relation est bien meilleure qu'il y a un an."

Hector Cuper, sélectionneur argentin de l'Egypte: "Je veux d'abord féliciter le Cameroun. Je ne suis pas triste parce que j'ai encore perdu une finale. Je suis désolé pour les joueurs. Je regrette seulement que nous n'ayons pas pu donner cette joie au peuple égyptien. Bon, je perds encore une finale...

Je ne vais pas dire que je suis habitué, mais bon..." (NDLR: Cuper avait perdu deux finales de Ligue des champions avec Valence, et celle de la Coupe des coupes avec Majorque).

Le palmarès depuis 1957

1957: Egypte

1959: Egypte

1962: Ethiopie

1963: Ghana

1965: Ghana

1968: Zaïre (maintenant RD Congo)

1970: Soudan

1972: Congo

1974: Zaïre

1976: Moroc

1978: Ghana

1980: Nigeria

1982: Ghana

1984: Cameroun

1986: Egypte

1988: Cameroun

1990: Algérie

1992: Côte d'Ivoire

1994: Nigeria

1996: Afrique du Sud

1998: Egypte

2000: Cameroun

2002: Cameroun

2004: Tunisie

2006: Egypte

2008: Egypte

2010: Egypte

2012: Zambie

2013: Nigeria

2015: Côte d'Ivoire

2017: Cameroun

Nombre de titres gagnés

7: Egypte

5: Cameroun

4: Ghana

3: Nigeria

2: Côte d'Ivoire, Zaïre

1: Algérie, Congo, Ethiopie, Maroc, Afrique du Sud, Soudan, Tunisie, Zambie.

Tableau d'honneur de la CAN-2017

. Vainqueur : Cameroun, après sa victoire (2-1) contre l'Egypte

. 3e place : Burkina Faso, après sa victoire contre le Ghana (1-0), lors de la "petite finale", samedi à Port-Gentil.

. Meilleur joueur de la compétition: Christian Bassogog (CMR/21 ans)

. Prix du fair-play : Egypte.