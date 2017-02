Afrique du Nord: Tous les chantiers de Constantine capitale de la culture arabe seront relancés

Aujourd'hui, à travers le monde, le spectacle n'est plus rentable, a estimé le même responsable d'où l'urgence, a-t-il ajouté, de trouver de nouvelles solutions pour faire fonctionner ce type d'infrastructure culturelle en assurant les coûts de gestion et de l'entretien.

Ce dossier, que le Premier ministre suit de près, sera solutionné à la faveur des différentes dispositions techniques et administratives prises, a souligné le même responsable, notamment en matière d'étude de prix unitaire et de l'examen des contrats de réalisation au cas par cas, faisant part de "belles perspectives" pour réceptionner l'ensemble des projets mis à l'arrêt dans les meilleurs délais.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle d'installation du nouveau directeur de wilaya de la culture, M. Oulebsir a affirmé que tous les chantiers lancés dans le cadre de cette manifestation culturelle notamment ceux inhérents à la restauration du patrimoine et dont les travaux, mis à l'arrêt pour de multiples raisons, seront relancés à la faveur du vaste travail de consultation et de suivi effectué en collaboration avec les autorités locales.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.