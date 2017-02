Algérie: 3ème rencontre nationale du cinéma révolutionnaire du 18 au 20 février

L'évènement sera marqué par une série d'activités culturelles et artistiques dont des projections de film révolutionnaires comme le Puits, Zabana, les portes du silence et l'Opium et le bâton. Des débats devront suivre ces projections ainsi que des tables rondes et des expositions dédiées aux affiches de films révolutionnaires et au vieux matériel utilisé dans leur réalisation.

Cette manifestation aura lieu à la maison de la Culture Ali Zaâmoum de Bouira ainsi qu'à l'université Akli Mohand Oukhadj, en présence d'une panoplie de réalisateurs, d'acteurs et de comédiens, à l'image de Hacen Ben Zerari, Amel Himer, Amar Rabia, Bahia Rachedi, Abdelkader Boudjadja, Mohamed Adjaimi, Faouzi Saichi et Abdennour Chelouch, a précisé M. Bouhired.

"Nous sommes en train de poursuivre nos préparatifs en vue d'organiser cette troisième rencontre nationale du cinéma révolutionnaire devant avoir lieu les 18, 19 et 20 du mois en cours et ce, à l'occasion de la journée du chahid", a expliqué à l'APS le même responsable.

Bouira — Les préparatifs à Bouira pour l'organisation de la 3ème rencontre nationale du cinéma révolutionnaire prévue les 18, 19 et 20 février en cours se poursuivent dans de bonnes conditions pour l'élaboration d'un riche programme qui sera marqué par la présence de plusieurs réalisateurs, acteurs et comédiens, a indiqué dimanche le directeur de la Culture El-Hachemi Bouhired.

