Burkina Faso: CAN 2017 - La nation reconnaissante à ses ambassadeurs

La nation burkinabè reconnaît les efforts fournis par son équipe nationale à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017. A peine arrivés au bercail, ce dimanche 5 février 2017, les Etalons ont été reçus par le président du Faso en personne qui leur a offert en même temps des distinctions honorifiques.

Les Etalons ont connu une journée marathon, hier dimanche 5 février 2017. Après le bain de foule à leur arrivée à la place de la Nation où le peuple est sorti saluer leur mérite pour avoir remporté la médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017, ils ont été reçus dans la soirée par le président du Faso en personne.

Moment convivial, le Onze national a reçu de vive voix, les félicitations du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré. Le président Roch ne s'est pas contenté de mots pour traduire sa fierté envers le Onze national. Il a offert à chacun des 23 joueurs sélectionnés, et à l'encadrement technique, des distinctions honorifiques. Au cours des discours qui ont ponctué cette cérémonie, tous les intervenants ont reconnu l'effort du groupe des Etalons.

Pour le ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré, ce mérite est à mettre bien entendu à l'esprit d'équipe qui a guidé le groupe, mais aussi au chef de l'Etat qui n'a eu de cesse à les appeler pour les encourager. « Chaque jour, le chef de l'Etat m'appelait pour s'enquérir de l'état de forme des joueurs » a-t-il laissé entendre. Selon le ministre Bangré, « avant cette CAN, personne ne nous voyait aller si loin, mais les garçons ont été bons. Ils ont été d'une grande combativité, de professionnalisme et de patriotisme. Nullement ils ne m'ont demandé quoi que ce soit. Ils ne m'ont fait aucune pression. C'est un exemple d'intégrité qu'ils m'ont montré ». Il n'a pas manqué de relever la contribution de l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) au succès que l'on célèbre. «l'UNSE a été le meilleur public de la CAN » a fait remarquer le ministre Bangré. En faisant allusion aux échéances à venir, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde, M. Bangré prédit « vous allez nous régaler encore. Quand vous jouez bien, c'est toute la nation qui est contente ».

Le président du Faso a « au nom du peuple du Burkina Faso, du gouvernement, et de l'ensemble des institutions de la république, félicité les Etalons pour la victoire que vous avez remportée en nous amenant la troisième place ». Pour le chef de l'Etat, il n'y a pas de déception au sortir de cette CAN car, « dans le sport comme dans toute chose, l'homme propose et Dieu dispose. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Si ça n'a pas été cette fois-ci, ce sera dans deux ans » foi du président Roch. Du reste, il indique que le mérite des Etalons est reconnu par nombre de pays à travers le monde. « Vous avez adulé tous les pays des Etats africains. Partout où je suis passé, c'était des félicitations vis-à-vis de l'équipe des Etalons du Burkina Faso » a-t-il dit aux joueurs avant de les inviter à s'appliquer dans leurs carrières.

Au cours de cette cérémonie, le président a aussi eu une pensée pour les blessés de la CAN. Pour ce faire, il a promis que l'Etat prendra toutes les mesures idoines pour qu'ils suivent les traitements dans les conditions les meilleures possibles. Au registre des distinctions, 8 Etalons, notamment Charles, Pitroipa, Alain Traoré, Aristide Bancé, Germain Sanou, Bakari Koné, Préjuce Nakoulma et Abdoul Razac Traoré ont été élevés au rang de commandeur de l'Ordre national. Les 15 autres ont été faits officiers de l'Ordre national. Le sélectionneur Paulo Duarte a lui aussi été fait officier de l'ordre national. Ses adjoints eux, ont eu la médaille de chevalier de l'Ordre national.