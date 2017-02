Ile Maurice: Éducation - Les établissements scolaires fermés lundi si l'alerte nº 2 est maintenue

Le passage à l'avertissement cyclonique de classe 2 à 16h15, dimanche 5 février, intéresse beaucoup de monde, dont les parents, les élèves et les enseignants. École ou pas, lundi ?

Ainsi, le ministère de l'Éducation fait savoir que, suivant les protocoles établis, si les services météorologiques maintiennent l'alerte no 2, ou passent à un niveau d'alerte supérieur, au matin du lundi 6 février, les établissements scolaires resteront fermés et les cours ne se tiendront pas. Ceci concerne le préscolaire, le primaire, le secondaire et les centres de formation du Mauritius Institute of Training and Development.

Par contre, les institutions universitaires de Maurice resteront opérationnelles même en alerte no 2 et ne seront fermées qu'en cas d'avertissement cyclonique de classe 3.

De ce fait, il est fortement conseillé aux parties prenantes de suivre les bulletins météorologiques et autres communiqués tôt le lundi matin. À noter qu'en situation d'alerte no 2, seuls les chefs d'établissements et le personnel non-enseignant doivent se rendre dans leurs institutions respectives, pour un constat de la situation.