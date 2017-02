Ile Maurice: PMSD - Une affaire des Duval après Jules Koenig

Même si un fidèle bleu, Azad Doomun, affirme que le PMSD dispose d'un exécutif qui se réunit pratiquement toutes les semaines et d'une équipe de cuisine, l'on sait que nul ne peut contester le leadership de Xavier Duval. On l'a vu quand celui-ci a démissionné du gouvernement, le 19 décembre dernier. Il a été accompagné dans sa démarche de dix autres députés, même si deux d'entre eux ne l'ont pas suivi après.

En 1967, le PMSD est dans l'opposition, malgré ses 44 % des suffrages obtenus. Avec la naissance du MMM, le PMSD se range du côté du pouvoir et Gaëtan Duval joue un rôle prépondérant dans le développement du pays, en étant ministre dans des gouvernements dirigés par sir Seewoosagur Ramgoolam et par sir Anerood Jugnauth.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.