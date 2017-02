Cameroun: CAN 2017 - Le Cameroun représente l'Afrique en Coupe des Confédérations, Russie 2017

Le Cameroun va représenter l'Afrique lors de la Coupe des Confédérations que la Russie va abriter du 17 juin au 2 juillet prochain.

C'est le fruit de la victoire face à l'Egypte ce dimanche lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions Indomptables ont dominé les Pharaons 2-1.

Les poulains d'Hugo Broos sont renversés dans le groupe B, du Chili, de l'Australie et de l'Allemagne.

All set now, Cameroon are in Group B alongside Chile, Australia & Germany for the Confederation Cup in Russia.