Ile Maurice: Arrêté pour vol après avoir remorqué deux camions...

Puis, quelques semaines plus tard, il aurait reçu un second appel du même homme pour un «travail» similaire. Sa rémunération était également de Rs 10 000. Pour la police, il s'agissait tout simplement de vols. D'ailleurs, une charge provisoire de «Larceny» a été retenue contre Adam Said.

Il ne faisait que son travail : remorquer deux camions en panne. C'est du moins ce qu'a affirmé Adam Said aux enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Piton, qui l'ont arrêté, vendredi 3 février. Or, la police affirme, elle, que l'homme avait en fait volé ces deux véhicules depuis le début de 2017. Présenté devant le tribunal de Mapou, ce lundi 6 février, l'habitant du Nord devra rester en cellule policière.

