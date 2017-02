Ile Maurice: Carlos s'affaiblit - L'alerte 2 maintenue à Maurice

Selon la météo, le temps sera influencé par la masse nuageuse active associe à Carlos : il pleuvra modérément, avec quelques fortes averses et des orages. Il y aura toujours des accumulations d'eau et des crues de rivières et autre cours d'eau. Le brouillard continuera à gêner la visibilité sur nos routes.

En revanche, la forte tempête tropicale Carlos s'est affaiblie, alors qu'elle se trouvait à 230 km au nord de Maurice, en latitude 17,8 degrés Sud et longitude 57,7 degrés. Les services météorologiques maintiennent l'alerte 2 à Maurice, compte tenu de la proximité de Carlos et de la présence de vents cycloniques près du centre de la formation.

