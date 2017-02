Burkina Faso: Pélérinage national 2017 - Sous le signe de l'ouverture du jubilé du 75e anniversaire de l'Eglise au pays

L'Eglise famille de Dieu du Burkina Faso s'est retrouvée au Sanctuaire Notre-Dame de Yagma, à l'occasion du pélérinage national. Venus de tous les horizons, les fils et filles des provinces ecclésiastiques de Bobo-Dioulasso, de Koupèla et de Ouagadougou ont rendu grâce à Dieu à travers une célébration eucharistique, le clou du pèlerinage national. C'était le 5 février 2017, au Sanctuaire Notre-Dame de Yagma.

Ni l'harmattan, ni les rayons ardents du soleil, encore moins la distance n'ont entamé l'élan de foi des fidèles catholiques de l'Eglise famille de Dieu du Burkina Faso, le 5 février dernier, si fait que la place réservée à la messe était noire de monde.

Un nonce apostolique, Mgr Piergiorgio Bertoldi, 11 évêques et de nombreux prêtres sont venus communier avec les milliers de fidèles catholiques de l'Eglise famille de Dieu venus des quatre coins du Burkina Faso.

Une fois de plus, ces fidèles ont satisfait au traditionnel pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Au tout début de l'Eucharistie célébrée par le nonce apostolique Burkina-Niger, Mgr Piergiorgio Bertoldi, le concélébrant, Mgr Paul Ouédraogo, président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, a affirmé que « le pèlerinage national 2017 vient dans le prolongement de l'Année de la Miséricorde.

Ce pèlerinage marque non seulement l'ouverture au plan national du jubilé des 75 ans de sacerdoce au Burkina Faso et au Niger, mais aussi les 50 ans de la découverte du site de Yagma (1967) ». A travers des chants en français, mooré, dioula, goulmacéma, dagara, bissa, les pèlerins ont confessé le Dieu trois fois Saint.

Et les textes lus, en ce jour, à savoir, ceux du 5e dimanche du temps ordinaire de l'année qui prônent l'amour, sont plus que d'actualité. En effet, à travers la 1re lecture tirée de Isaïe chapitre 58, versets 1 à 10, il est ressorti que le fidèle chrétien doit semer l'amour autour de lui, à travers des gestes concrets.

Dans la seconde lecture tirée de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5, il est demandé aux fidèles d'ouvrir leur cœur à la parole de Dieu « afin que leur foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu ».

Et l'évangile tiré de Mathieu chapitre 5, versets 13 à 16, exhorte les hommes à être sel et lumière de la terre.

Et en cela, ils doivent être aidés par le prêtre qui, lui aussi, doit être plus que sel et lumière, a déclaré Mgr Paul Ouédraogo, Archévêque de Bobo-Dioulasso, président de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, au cours de l'homélie.

Le prêtre jouant un rôle important dans la vie des catholiques incités à faire le bien dans leur milieu de vie. « Il s'agit d'être le sel qui donne au monde le goût de Dieu et la lumière qui éclaire les différents milieux de vie », a précisé Mgr Paul Ouédraogo.

A l'entendre, « le prêtre doit aider les fidèles à être sel et lumière pour la terre. Et on ne peut pas devenir prêtre sans apporter du sel et de la lumière dans la vie des autres ».

L'occasion était bien choisie pour parler de cet aspect, puisque le thème du pèlerinage 2017 est « Fils et filles de l'Eglise famille de Dieu, avec Marie, mère de miséricorde, jubilons avec nos prêtres ».

En tout état de cause, Mgr Paul Ouédraogo a demandé aux fidèles de prier « pour avoir des prêtres saints et pour la paix au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde ».

En définitive, Mgr a exhorté les pèlerins « à rendre un témoignage lumineux de leur appartenance au Christ à travers des œuvres de foi et de miséricorde ».

A l'occasion du pèlerinage 2017, les Burkinabè ont accueilli des fidèles catholiques venus de Chambéry et de la Paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Paris en France. Avec ces invités, les fidèles chrétiens ont adoré le Saint sacrement, juste après la messe.

Saint sacrement avec lequel on a procédé à une procession avant de le déposer dans le Sanctuaire où il a reçu les adorations des pèlerins. Aussi, le nonce apostolique a accordé la bénédiction avec indulgence plénière aux fidèles qui ont confessé leurs péchés pendant le pèlerinage.

Par ailleurs, le pèlerinage national s'est déroulé sous haute surveillance sécuritaire. En effet, les forces de sécurité ont mis les petits plats dans les grands pour que les fidèles puissent prier dans la quiétude.