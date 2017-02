Burkina Faso: CAN 2017 - Accueillis en héros, Charles Kaboré et ses coéquipiers décorés par le président du Faso

Partis sans fanfare à la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2017 au Gabon, les Etalons du Burkina Faso sont rentrés ce dimanche 5 février 2017 à Ouagadougou, auréolés d'une médaille de bronze. Ils ont été accueillis par une foule en liesse venue célébrer ses héros.

L'équipe du Burkina Faso, emmenée par son capitaine Charles Kaboré, a atterri ce dimanche à l'aéroport international de Ouagadougou où l'attendait une foule de supporters en liesse.

L'avion Cyber Intercontinentale de la compagnie Equato-guinéenne qui transportait les joueurs d e la sélection nationale, s'est posé sur le sol Burkinabè a 11 h45, avec plus de deux heures de retard.

Le premier ministre Paul Kaba Thiéba, très souriant pour l'occasion, a accueilli avec quelques membres de son gouvernement, au pied de l'avion, les joueurs qui se sont adonnés a un premier bain de foule.

Le gardien Hervé Koffi, auteur d'une prestation exceptionnelle durant tout le tournoi, a reçu une ovation toute particulière. « Hervé Koffi, tu es bon», ont crié de nombreux supporters.

Les joueurs ont ensuite pris place dans un bus pour parcourir la quinzaine de kilomètres séparant l'aéroport de la Place de la Nation, où ils devaient saluer leur public.

Tout au long du parcours, Charles Kaboré et ses camarades ont pu s'apercevoir du soutien sans faille de leurs compatriotes qui attendaient ces moments depuis longtemps. Les

joueurs qui n'en demandaient pas mieux, ont immortalisé ces instants avec leurs fans qui ont répondu massivement à l'appel des autorités, en prenant d'assaut la Place de la Nation où devait avoir lieu une grande cérémonie d'hommage à nos vaillants soldats.

« C'est indescriptible, cette nation fière de ses couleurs. On oublie tout, les conflits, les différends. Il n'y a que le foot qui est capable de réaliser cela», a déclaré un septuagénaire assis à nos côtés. Les joueurs, très émus par cet accueil délirant qui leur a été réservé, ont pris tour à tour la parole pour remercier les supporters.

«Quand on a survolé la ville, on a vu cette foule impressionnante, c'est très émouvant. On voit que le Burkina Faso est un pays qui aime le football», s'est réjoui Aristide Bancé. Dans l'après-midi, les joueurs et leurs encadreurs ont été reçus au palais de la présidence de la république à Kosyam, pour une cérémonie de distinction.

Roch Marc Christian Kaboré qui a reçu de manière solennelle la médaille de bronze des mains du capitaine Charles Kaboré, a salué la performance des joueurs et de l'encadrement technique avant d'exprimer sa fierté et celle de la nation burkinabè devant cet exploit de l'équipe nationale de football.

Ainsi, huit des vingt-trois joueurs (Charles Kaboré, Aristide Bancé, Alain Traoré, Bakary Koné, Prejuce Nakoulma, Jonathan Pitroipa, Germain Sanou et Abdoul Razack) ont été distingués dans l'ordre de commandeur de l'ordre national du mérite, tandis que les dix-neuf autres joueurs ont reçu l'insigne d'officiers de l'ordre national. Quant à l'entraîneur Paulo Duarte, il s'est vu décerner la médaille d'officier. Sita Sangaré, le président de la Fédération burkinabè de football (FBF

et Ablassé Yameogo, le président de l'Union nationale des supporters des Etalons ( UNSE) ont aussi été élevés au rang d'officiers.

Dans la déclaration faite au cours de cette cérémonie, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a tout d'abord dit le grand bonheur et l'émotion que lui procure cette troisième place des Etalons.

C'est pourquoi, au nom de toute la nation, il a remercié nos héros qui, par cette victoire, ont donné une belle leçon de courage, de solidarité, de cohésion et surtout de détermination.

Pour lui, en effet, au cours de cette CAN, les Etalons ont réussi a reconstruire une équipe unie et solidaire, avec un seul objectif : gagner pour chacun, mais surtout gagner pour les Burkinabè et pour toute la nation . «Ce qui, naturellement, vient renforcer notre fierté d'appartenir à une grande nation».

Après avoir salué les performances des athlètes, en particulier celles du sélectionneur Paulo Duarte qui, par son calme olympien et sa maîtrise tactique, a su conduire notre pays parmi les meilleures nations de football, le président Roch Marc Christian Kaboré a souligné que le parcours de nos braves Etalons donne également à l'ensemble des Burkinabè, une leçon d'humilité, mais également de rassemblement et de foi en l'avenir de notre pays .

Une photo de famille et un cocktail ont mis fin à cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des présidents d'institutions, des ministres et des familles des joueurs.