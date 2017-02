C'est pourquoi lesdits syndicats tiennent à rappeler aux yeux de l'opinion publique que la sécurité est un droit pour tous les citoyens burkinabè; que l'Etat doit être ferme vis-à-vis des individus de cet acabit, et doit assurer cette sécurité sur l'ensemble du territoire et surtout dans les zones dites « rouges ». Au-delà des travailleurs victimes de ces

Ils tiennent à les rassurer de leur proximité et de leur sensibilité en ces moments d'inquiétudes, d'angoisses et de questionnements justifiés.

Face à cette situation très préoccupante, les syndicats de l'éducation de la région du Sahel viennent, par cette note, affirmer tout d'abord tout leur soutien aux enseignants qui abattent un gros travail dans des conditions matérielles et climatiques déjà particulièrement difficiles et surtout, condamner fermement les menaces proférées à l'endroit des enseignants.

En effet, le 25 janvier 2017 aux environs de 16h, l'école de Petèga dans le département de Diguel a reçu des visiteurs peu ordinaires et surtout mal intentionnés. Armés et

Malgré ces discours et les actes posés, les derniers évènements dans les villages du Soum, perturbent la quiétude et montrent encore la nécessité de l'effort à fournir.

Le 15 janvier 2015, le Burkina Faso est entré dans la triste liste des pays victimes de terrorisme. Depuis, un certain nombre d'attaques terroristes ont frappé le pays à différents endroits, surtout dans la partie Nord sahélienne. Ces attaques ont endeuillé de nombreuses familles aussi bien des civils, mais surtout des Forces de défense et de sécurité.

