Sénégal: Restauration de la démocratie en Gambie - Macky Sall exprime "toute sa fierté" à l'armée nationale

Macky Sall a profité de cette cérémonie de levée solennelle des couleurs nationales pour féliciter à nouveau "le peuple ami et frère de la Gambie, le président Adama Barrow et son nouveau gouvernement" qui a été récemment mis en place.

Macky Sall a rappelé les différentes médiations initiées par la CEDEAO et les toutes les bonnes volontés qui ont permis de régler la crise post-électorale après la volte-face du président sortant Yahya Jammeh qui refusait de céder le pouvoir après avoir pourtant reconnu sa défaite et félicité son challenger Adama Barrow.

