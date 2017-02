La question du rôle des femmes dans les processus de développement a toujours été une préoccupation majeure pour les décideurs politiques du Burkina Faso. C'est pourquoi l'Union des femmes du Ganzourgou, au Plateau Central, a décidé de ne pas rester en marge de cette problématique. Elle a organisé un forum dans ce sens durant deux jours dans ladite localité les 3 et 4 février 2017.

« Acquis de la mobilisation des femmes sur les chantiers du développement social, économique et politique de la province : Quelles solutions pour une autonomisation soutenue des femmes du Ganzourgou » c'est sous ce thème que les femmes du Ganzourgou ont ouvert le forum dans la maison des jeunes et de la culture de Zorgho.

Le conférencier, Alexis Kaboré, a animé cette activité de la première journée du 3 février. On retient de ses propos que les femmes doivent associer les hommes dans leur lutte pour l'émancipation.

A la suite de la conférence, un panel sur « la problématique des grossesses non désirées en milieu scolaire : Expérience du Ganzourgou », a été conduit par la coordinatrice des femmes.

Les chiffres laissent voir que pour la période 2016-2017, sur seulement un échantillon de 11 établissements d'enseignement secondaire de la province, on enregistre 28 cas de grossesses et 132 filles-mères.

Les panelistes présents à la table des échanges ont fait un plaidoyer d'ensemble pour la cause : « il faut protéger la situation vulnérable dans laquelle se trouvent ces filles en prenant des mesures fortes », ont-elles dit.

Tout comme le premier jour qui a vu une forte mobilisation des femmes sur les lieux ; le jour suivant soit du 4 février dernier a été marqué par une cérémonie de reconnaissance qui a débuté dans la matinée devant les locaux du haut-commissariat du Ganzourgou.

Cérémonie qui a connu la participation des autorités politiques, administratives et coutumières. Ainsi que la présence du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo en compagnie des Ministres Eric Bougouma et Laure Zongo/Hien, respectivement en charge des Infrastructures et de la promotion de la femme.

Toutes ces personnalités ont laissé entendre que les femmes du Burkina en général et celles du Ganzourgou en particulier doivent s'engager plus pour leur bien-être. Pour soutenir l'action des femmes, le président de l'Assemblée nationale a fait un don de matériel de plus de 22 millions de francs CFA.

Le ministre en charge des Infrastructures a quant à lui donné 2 millions de francs CFA comme fonds d'investissements aux femmes du Ganzourgou. Des actions, somme toute, qui s'inscrivent dans une collecte de fonds initiée pour soutenir les femmes à porter leur destinée quotidienne.