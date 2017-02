Congo-Kinshasa: La peste décime les animaux domestiques à Zongo

Les autorités politiques, administratives et sanitaires font état des maladies qui attaquent les animaux domestiques à Zongo (Sud-Ubangi) et dans les localités environnantes depuis le mois de janvier dernier.

Plus de 1 000 chèvres, 240 moutons, 1 125 cochons et plus de 1200 poules en sont mortes.

Des vétérinaires, qui sont descendus sur le terrain, disent avoir identifié la peste de petits ruminants qui tue chèvres et moutons, la peste porcine africaine qui s'attaque aux cochons et la pseudo-peste aviaire qui décime poules et canards.

Selon les vétérinaires, les premières victimes sont des éleveurs réfugiés centrafricains du camp Mole situé à 35 kilomètres de Zongo. C'est dans ce site qu'on a enregistré les premiers cas de ces maladies avant qu'elles ne se répandent jusque dans la ville.

D'après le maire adjoint de la ville de Zongo, ces maladies qui s'attaquent aux animaux continuent de se propager.

Jusque-là, il n'y a pas de produits pour faire face à ces maladies. La ville de Zongo ne dispose pas d'officines où l'on vend des médicaments qui soignent les maladies d'animaux. Il faut s'en approvisionner à Bangui en RCA. Les prix sont élevés, font savoir des sources sur place.

Ces bêtes qui meurent de la peste de petits ruminants, de la peste porcine et de la pseudo-peste aviaire sont consommées par la population locale, témoigne le président de la société civile de Zongo, Stéphane Mopila, qui déplore cette pratique.

Il demande à la FAO et au projet d'appui à la réhabilitation et la relance du secteur agricole en RDC (PARRSA) d'aider les éleveurs de Zongo.