Congo-Kinshasa: Les affrontements entre policiers et adeptes de BDK paralysent les activités à Kimpese

Selon des sources de la société civile locale, les affrontements entre la police et les adeptes de BDK de ces derniers jours ont fait une vingtaine des morts, plusieurs blessés graves et des dégâts matériels importants.

Les paysannes de Kimpese et celles des cités comme Lukula et Songololo ne vont plus aux champs tôt dans la matinée comme elles le faisaient habituellement. Elles rentrent très tôt, craignant d'éventuels affrontements ou d'être arrêtées par les policiers qui pourchassent les adeptes de BDK.

Certains expatriés ont fermé leurs commerces avant de quitter Kimpese, fait savoir la même source. Les commerces qui ouvrent, le font tard dans la journée et ferment plus tôt que d'habitude.

