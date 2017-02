Cameroun: CAN 2017 - La rue camerounaise en folie

Le 5e titre de champion d'Afrique des Lions indomptables a donné lieu à des scènes de liesse comme rarement depuis le dernier sacre il y a quinze ans.

Tout le Cameroun chavire dans le bonheur après le sacre des Lions indomptables. L'euphorie est générale, et ce, d'autant que l'équipe nationale de football du Cameroun a déjoué tous les pronostics. De l'inattendu pour les supporteurs locaux. Ainsi, dimanche soir, dès la fin du match, en quelques secondes, une marée humaine a déferlé dans les rues. Même la coupure d'électrique intervenue à travers le territoire, trente minutes après la victoire des Lions indomptables, n'a pas réussi à décourager les supporteurs réunis sur la chaussée et dans les lieux publics.

Toutes les régions en transe

À Yaoundé, siège des principales institutions du pays, durant la nuit de dimanche à lundi, il a été difficile de circuler en voiture dans les différentes artères de la ville. Du quartier Olembé à l'entrée nord de la capitale politique du Cameroun, en passant par les quartiers populaires tels que Mballa II, Omnisports, Essos, Mvog-Ada, Anguissa, Nkol-Ndongo ou encore Mini-ferme et Mvan... , c'est la liesse dans les rues. Chants de supporteurs, coups de klaxon et autres sons engendrés par les casseroles et les motos ont résonné toute la nuit.

À Douala, capitale économique du pays, plusieurs témoins indiquent que des « foules immenses et une ambiance bon enfant habillent les rues de Ndokoti, Akwa, Deido, Bonabérie, Bonanjo ». Ils signalent également « des défilés improvisés de motos taximen dans les rues, des groupes de danse installés en pleine chaussée, des accidents de moto et même des morts signalés... et quelques actes de vandalisme perpétrés par des voyous ».

Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, zones anglophones du pays où des tensions actuelles remettent en cause l'unité de la nation, la victoire des Lions indomptables du Cameroun à la CAN 2017 est aussi fêtée. La bière coule à flots dans les villes de Limbé, Buéa, Mutenguene dans le sud-ouest. À Santa, Balikumbat, Bamenda... , l'euphorie générale est confirmée, la même euphorie qui anime l'ensemble du pays. « Les rues sont submergées de chants de supporteurs et des cris de joie se font entendre au loin », décrit Mary Azafor, enseignante à Bamenda.

À Bafoussam, dans l'ouest du pays, les supporteurs ont entonné le compte à rebours dans les dernières secondes de la partie, avant de faire éclater leur joie. À la chefferie Bamendjou, nombre de fans des Lions indomptables portent l'habit traditionnel, avec des visages peinturlurés aux couleurs du drapeau national vert, rouge et jaune.

À Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, pendant que les hommes laissent exploser leur joie à travers les artères et autres ruelles de la ville, la gent féminine savoure ce moment de liesse en famille. Selon Fadimatou, étudiante à l'université de Maroua, « personne ne peut fermer l'œil cette nuit. La ville bouge dans tous les sens. Nous sommes restées aux balcons et aux terrasses de nos maisons ».

À Ngaoundéré, dans la région de l'Adamaoua, on enregistre d'innombrables convois de motos et de voitures parcourant les allées de la ville et des quartiers tels que Gambara II, Bourkina jusqu'au quartier universitaire à Dang. Partout fusent les klaxons assourdissants des motos. Exaltés par l'exploit que viennent de réaliser les Lions indomptables de football du Cameroun, des jeunes perchés sur des motos et des taxis aux couleurs vert, rouge et jaune arborent des fanions estampillés du logo des Lions indomptables du Cameroun et scandent des slogans à la gloire de leur équipe.

À Bertoua, dans la région de l'est, tout comme dans les différentes localités telles que Batouri, Abong-Mbang, Yokadouma, Garoua-Boulai... , la joie est à son paroxysme. Des scènes de liesse et de danse caractérisent cette ambiance nocturne qui marque cette nuit folle du 5 au 6 février 2017 au Cameroun.

Certains supporteurs choisissent d'affronter à pied les quinze kilomètres qui mènent à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen, et ce, pour accueillir les Lions indomptables dont l'arrivée est prévue à 11 heures ce lundi. Une ambiance de fête règne partout sur le territoire national et la présence des forces de l'ordre est massive. Des policiers et des gendarmes, mobilisés depuis dimanche soir dans les grands axes routiers, organisent la circulation et assurent la sécurité des biens et des personnes.

« L'Égypte dans la sauce ! »

Lundi matin, les amoureux du sport roi affichent encore les couleurs de l'équipe nationale. Certains se sont tatoué le drapeau sur le corps et d'autres ont encore des autocollants sur les joues. Depuis dimanche soir, les cris fusent de partout : « L'Égypte dans la sauce ! On a gagné la CAN ! » Et l'on se rappelle qu'à l'entame de la compétition, l'effectif des Lions indomptables du Cameroun était sans stars et était dégarni de « cadres » ayant préféré rester dans leurs clubs européens. Au terme de la CAN 2017, tous s'accordent à reconnaître que « les Lions indomptables ont joué les trouble-fête ». Ils ont réussi à se hisser en finale et à gagner la Coupe et le titre avec. Une revanche après deux défaites en finale face à l'Égypte (1986, 2008). De quoi justifier l'ambiance de feu dans les rues du pays pour saluer ce vrai parcours de Lion. Le Cameroun est champion d'Afrique 2017 à la surprise générale mais pour le bonheur de tout un peuple.