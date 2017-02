Cameroun: Développement durable - Des jeunes mobilisent les acteurs locaux pour l'environnement

Du 06 au 08 février 2017 un forum se tiendra dans la ville de Dschang sur la question.Emplois verts, santé, énergie renouvelable, changements climatiques et recyclage des déchets sont des questions qui interpellent Roger Toguem, militant environnementaliste.

Sos la houlette des associations du Réseau Horizons Jeunes, plusieurs militants de la société civile sont attendus à la salle des fêtes de la Commune de Dschang pour un forum prévu du 06 au 08 février 2017. C'est en prélude à la 51e édition de la Fête de la Jeunesse du Cameroun et dans le cadre de la 2e édition du forum ENJEU, souligne Roger Toguem, que le forum international pour l'Education à l'Environnement et Développement Durable (FEDD) se tient. Le thème qui mobilisera les réflexions est le suivant : « Partage des bonnes pratiques entre le Cameroun et le France en matière d'engagement citoyen des jeunes et acteurs locaux pour l'éducation au développement durable ». Selon ces organisateurs, « il vise à faire émerger la prise

de conscience et l'information sur les enjeux du développement durable ainsi que outiller les participants afin de les rendre plus aptes à contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement durable et les climatiques comme le sommet climat chance, la cop 21 et 22. » La participation de la commune de Dschang est singulière. Les jeunes des autres mairies sont aussi attendus. Il participe également à la contribution des acteurs locaux dans une série connue à l'échelle internationale des discussions liées aux changements. Ce forum est principalement porté par La Solidarité en action pour la Jeunesse du Cameroun(SAJE). Cette organisation est une association à but non lucratif à caractère apolitique et laïque qui œuvre depuis 2014 à l'amélioration des conditions de vie des jeunes ainsi que leur autonomisation, à travers des projets sociaux, culturels et économiques qui favorisent leur épanouissement personnel et professionnel. L'association dispose des trois (3) points focaux à Douala, Dschang et Yaoundé. Ses champs d'intérêts sont : l'animation, la citoyenneté, l'éducation, l'entrepreneuriat, l'environnement et le développement durable. Horizon Jeune (HJ) constitue son partenaire de choix au Cameroun. Cette association des

jeunes gérée par les jeunes à but non lucratif qui vise de manière générale l'avènement d'une jeunesse saine et responsable qui participe à la détermination de son destin. Elle a pour mission de donner aux jeunes et adolescents une plate-forme d'expression et de construction de leur leadership afin de faciliter leur participation au processus de développement de leurs communautés. Ses centres d'intérêt sont la sante de reproduction des adolescentes, VIH/SIDA chez les jeunes, la participation des jeunes au processus décisionnel et à atteindre des objectifs du millénaire pour le développement durable.

Pour donner une dimension internationale au déploiement des acteurs du Forum de Dschang, Francas des pays de la Loire en France, ont décidé d'appuyer son organisation. Ce groupe organisme des formations des acteurs de l'action éducative, reconnue d'utilité publique et agrée par les ministères de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et recherche, de la Jeunesse et des sports. Les actions d'éducation des Francas entrent dans un contexte de mondialisation des échanges, d'ouverture à l'international et permettent ainsi à chacun, enfant, adolescent et adulte de mieux cerner les problématiques

auxquelles nous sommes actuellement confrontés entre autres ; la citoyenneté, le développement durable, la coopération nord/sud, l'accès à l'éducation de qualité, les loisirs, l'environnement, etc.) Et d'en comprendre les enjeux. Faut-il noter que la formation des acteurs éducatifs proposée par les Francas est opérationnelle dans les pays comme la Guinée Conakry, le Maroc, le Burundi, la Roumanie, la Géorgie, Haïti et autres.