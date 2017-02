Cote d'Ivoire: Couverture maladie universelle - Un nouveau concurrent pour les compagnies d'assurances ?

Mais, pour le président de l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire (Asa-CI), Roger Boa Johnson, la mise en place de la Cmu ne constitue pas une concurrence ou une menace pour sa corporation. Il parle plutôt de complémentarité surtout au niveau du régime de base obligatoire et le régime complémentaire facultatif. « Il reste à régler les mécanismes pour une meilleure coordination », expliquait-il lors d'une rencontre avec le patronat.

Dans l'optique de démocratiser les soins de santé, le gouvernement a mis en place le système de la Couverture maladie universelle. Le lancement de cette opération qui a démarré par l'enrôlement, le 3 janvier 2015, du Président de la République Alassane Ouattara, a quelques peu soulagé la grande majorité de la population (80 à 85%) qui n'ont pas encore une couverture sociale convenable.

Si cette opération permet à la grande majorité de la population d'accéder aux soins de santé, elle vise, selon le gouvernement, à offrir aux citoyens une diversification des offres sanitaires, sur la base d'une concurrence saine.

Mais, l'on se demande si cette démarche du gouvernement ne va pas -t-elle pas, à la longue, impacter l'activité des assurances en Côte d'Ivoire, surtout dans la commercialisation des produits d'assurance. Effet, il y a matière à réflexion, si bien que bon nome d'Ivoiriens pense qu'être assuré est un luxe, du moins une affaire « de riche », rejetant du coup l'avantage que ce système peut offrir à lui et sa famille. « Je peux pas être assuré parce que mes moyens ne me le permettent pas. Je ne suis qu'un ouvrier », explique Yao Elysée, menuisier industriel dans une entreprise de la place. En pleine séance de coupure de bois, celui qui nous parle avec désintérêt, « on n'a rien à faire avec votre assurance wouya wouya là ». Pourtant, selon l'un de ses collègues il a déjà eu un accident à la main lors du sciage des bois. Mais, raconte son collaborateur (Yves Koné), son responsable a dû dépenser près de 250.000 pour qu'il soit rétablir. Yao arrête sa machine, lorsqu'on lui parle de la Cmu. Pour lui si cette opération est abordable et annonce avec ferveur qu'il sera parmi les premiers enrôlés à cette couverture, estimé à 1000 Fcf/mois.

A l'image de cet ouvrier, la majorité des jeunes investis dans les petits métiers souhaitent bénéficier de la Couverture maladie universelle. Pour eux, c'est parce que les assureurs ne pensent « plus à leur intérêt qu'à la population ». Pire, disent-ils, lorsque l'un des leurs est gravement malade, ils ne peuvent l'amener dans une clinique privée par manque de moyens et aussi d'assurance. La seule alternative, ce sont les hôpitaux publics. Dieu seul sait la vétusté du plateau technique et l'insuffisance de Médecin dans ces lieux. Car, une étude la Banque mondiale soulignait que la Côte d'Ivoire dispose d'un médecin pour 10.000 habitants et d'un lit pour 1000 habitants.

Mais, pour le président de l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire (Asa-CI), Roger Boa Johnson, la mise en place de la Cmu ne constitue pas une concurrence ou une menace pour sa corporation. Il parle plutôt de complémentarité surtout au niveau du régime de base obligatoire et le régime complémentaire facultatif. « Il reste à régler les mécanismes pour une meilleure coordination », expliquait-il lors d'une rencontre avec le patronat.

Johnsson Boa indique que l'Asaci a eu plusieurs rencontres avec le comité de gestion pour coordonner les tâches. Et, pense-t-il, Leurs dirigeants sont ouverts à toute collaboration. « Nous soutenons ce projet du gouvernement qui va permettre d'apporter des soins de qualité à l'ensemble de la population et qui va surtout permettre de réguler l'offre de santé en Côte d'Ivoire » avait commenté le président de l'Asaci.

Même si ce dernier s'échine à parler de complémentarité et occulte toute forme de concurrence sur le terrain, la frayeur est réelle. Car, le marché de l'assurance en Côte d'Ivoire demeure encore faible. Et au niveau de l'Asaci qui comprend 29 compagnies, le taux de pénétration est de 1,7%. Avec un chiffre d'affaire de 281 milliards Fcfa (43% en vie et 57% en non vie) en décembre 2016. En réaction à ces résultats, l'Asaci soutient que le marché ivoirien de l'assurance figure en première place dans la zone Cima. En outre, en tenant compte de la croissance économique que connait la Côte d'Ivoire et des investissements réalisés, le secteur a connu une ascension fulgurante, selon elle.

Pour leur président, le paysage de l'assurance en Côte d'Ivoire va connaitre des améliorations dans les années à venir, avec l'entrée en vigueur des nouveaux textes le 1er juin 2016.Ainsi, souligne-t-il, le texte sur l'augmentation du capital minimum qui passe de 1 milliards à 5 milliards et le texte modifiant l'article 308 sur la réassurance vont profondément modifier l'univers de l'assurance dans le pays et dans la zone de la Conférence inter africaine des marchés d'assurances (Cima).

A ce jour, le montant de prestations payées se situe à 170 milliards Fcfa, le taux de couverture des engagements est à 104% pour 470 milliards Fcfa de placement.