Cote d'Ivoire: Université de Man - Les cours débutent aujourd'hui avec 429 étudiants

« Nous voulons avoir une approche différente qui est qu'après les deux premières années, tout ce qui va se développer, que ce soient des licences ou des Dut, toutes les formations doivent servir aux entreprises sur place. Toutes les entreprises concernées par les domaines pour lesquels l'université de Man a été créée... c'est en discutant avec les autorités de la région que les formations en agroforesterie et en tourisme ont été ajoutées à la liste des enseignements à dispenser. Et tout cela sera développé avec des partenaires industriels », a-t-il souligné. En indiquant que progressivement, lorsque l'institution va atteindre un niveau de licence, les licences 3 qui seront développées pourront directement être opérationnelles.

Selon le président de ladite université, Lacina Coulibaly, l'effectif a été dimensionné en cette rentrée en fonction des infrastructures disponibles, notamment les lits. Un restaurant est également prêt à recevoir les étudiants. « À terme, lorsque l'université aura fini ses phasages, avec la construction de ses trois écoles thématiques: mines et énergie, métallurgie, matériaux, mécanique, et maintenance, en plus de l'université avec ses quatre Ufr fonctionnelles, nous serons à environ 20 000 étudiants. Ce sera au terme de la phase cinq du déploiement de l'université », a-t-il fait savoir.

