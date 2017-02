Cote d'Ivoire: Bingerville/Village Marchoux - Le conseil municipal soulage les pensionnaires du village

Après avoir précisé que ce report a été provoqué par la récente crise sociale occasionnée par les grèves de militaires et des fonctionnaires, le premier magistrat de la commune a rassuré ses hôtes qu'il reviendra les voir les mains encore chargées lorsque la prochaine date sera fixée par le ministère de la santé. Au nom du chef Atsin Bruno Messi âgé de 82 ans et pensionnaire depuis 1951, son adjoint Louis Leroy a remercié les donateurs pour leur constante sollicitude à l'endroit des 16 malades de ce village créé en 1918 et leurs familles respectives.

Ce don était composé d'un mouton, de 10 sacs de riz, de 4 cartons d'huile, 2 de médicaments et des produits d'entretien. « Comme la nouvelle date n'a pas encore été arrêtée par les autorités pour la célébration de votre journée, nous sommes venus vous offrir ces vivres et non-vivres », a indiqué le maire Beugré Djoman Nestor qu'accompagnait Anoh Bédia Oswald le nouveau sous-préfet de la circonscription.

