Cote d'Ivoire: Pr Mariatou Koné - "La lutte contre l'excision interpelle la vigilance de tous"

"Chacune de nos victoires sauvera des vies et la politique « de tolérance Zéro » contre les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire sera une réalité dans notre pays", a indiqué le Professeur Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité. C'était à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminine (Mgf) célébré ce lundi 6 février 2017. Pour la ministre Mariatou Koné cette lutte interpelle "autorités politiques, acteurs des médias et de la communication, jeunes, leaders communautaires et guides religieux, ONG nationales et internationales, etc." Ci-dessous l'intégralité de sa déclaration.

"Chers compatriotes,

La Côte d'Ivoire célèbre ce 06 février 2017, en communion avec les autres pays du monde, la Journée internationale de lutte contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF). Ces mutilations représentent des pratiques culturelles qui portent atteinte à l'intégrité physique de l'être humain, de la femme en particulier.

Dans notre pays, l'excision est la forme la plus pratiquée, avec une prévalence nationale de 38%.

Les Mutilations Génitales Féminines constituent des actes de violation des droits humains et une grave menace pour la santé des femmes et des filles notamment sur les plans psychologique, sexuel, procréatif. Elles ont entre autres pour conséquences d'accroitre leur vulnérabilité face au VIH/sida.

Chers compatriotes,

Comme toutes les autres formes de violences faites aux femmes et aux filles, les Mutilations Génitales Féminines posent l'épineuse question du genre et de la place des femmes dans notre société. Face à la persistance du phénomène avec des stratégies de contournement, l'Etat de Côte d'Ivoire entend s'approprier les stratégies de lutte innovantes et assurer la coordination des interventions de toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des actions de prévention ou de prise en charge holistique.

La lutte contre l'excision interpelle la vigilance et la mobilisation de tous : autorités politiques, acteurs des médias et de la communication, jeunes, leaders communautaires et guides religieux, ONG nationales et internationales, etc.

Chers compatriotes,

Dix-neuf ans après l'adoption de la loi sur les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire, l'Etat ne ménage aucun effort pour la répression à travers une application rigoureuse de la loi n°98-757 du 23 décembre 1998 relative à la lutte contre l'excision.

Le Gouvernement encourage toute la communauté nationale à mutualiser les efforts et à poursuivre la lutte avec détermination.

Chacune de nos victoires sauvera des vies et la politique « de tolérance Zéro » contre les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire sera une réalité dans notre pays.

Je vous remercie"