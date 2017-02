Congo-Kinshasa: Des ex-Premiers ministres pleurent Tshisekedi

En cette circonstance triste, les anciens Premiers ministres de la RDC se joignent pour présenter leurs condoléances les plus attristées au peuple congolais, aux partisans de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ainsi que ceux du Rassemblement de l'opposition dont il était président. Ils expriment en particulier leur sentiment de tristesse et de compassion avec la famille de l'illustre disparu qui a marqué l'espace politique congolais par ses prises de positions courageuses en faveur de la démocratie et de la recherche du bien-être collectif.

Ces anciens gestionnaires de res publica ont saisi cette opportunité pour parler à l'unisson. Un exemple à suivre d'autant que la RDC qui est une mosaïque de tribus, de tendances politiques et d'idéologiques a besoin des symboles forts pour apporter la preuve que les Congolais savent transcender leurs égos pour ne mettre en avant que l'intérêt supérieur de la nation et du peuple.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.