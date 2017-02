Afrique: Pitch Hub Africa - Trois start-up sénégalaises sélectionnées

HUB AFRICA, 1ère plateforme des investisseurs et entrepreneurs en Afrique démarre son Road show 2017 à la rencontre et mobilisation de start-up innovantes, PMEs et autres opérateurs économiques du continent en direction de la grande messe prévue les 4 et 5 mai à Casablanca, au Maroc.

Dakar, la capitale sénégalaise a été à l'honneur le 28 janvier dernier, et à l'issue de cette étape dakaroise qui a vu une douzaine de projets concourir, trois start-up ont retenu l'attention du jury : BAY-TECH, PAPS_APP et THE DANCE HALL.

Le PITCH HUB AFRICA revient à Dakar et offre aux Entrepreneurs et porteurs de projets l'opportunité de se challenger devant un jury composé de personnalités et experts aguerris. Les chefs d'entreprise sélectionnés par le jury auront la possibilité de publier leur projet sur la première plateforme africaine de Crowdfunding : Afineety, partenaire de HUB AFRICA, et bénéficieront des meilleurs conseils dans le cadre du développement de leur entreprise.

Ce PITCH HUB à Dakar offre l'opportunité aux porteurs de projets de rencontrer des investisseurs potentiels et d'avoir un premier retour sous forme de feed-back écrit, reprenant les points forts/faibles du projet avec les recommandations du jury.