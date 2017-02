Afrique de l'Ouest: Dialogue inter-religieux - Décortiquer le modèle sénégalais

communiqué de presse

Dakar (Sénégal) – 6 février 2016 – Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) organise un panel sur le dialogue inter-religieux au Sénégal. La discussion vise à approfondir la compréhension des déterminants majeurs de l’harmonie interconfessionnelle au Sénégal. L’expérience de ce pays, cité en exemple en raison d’une parfaite coexistence entre différentes confessions religieuses, pourrait servir de modèle à d'autres pays en proie à des conflits inter-religieux mais aussi aider à barrer la route à l’extrémisme grandissant en Afrique de l’Ouest.

En marge de la semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle (célébrée chaque année durant la première semaine du mois de février), OSIWA propose de décortiquer le dialogue inter-religieux au Sénégal. Une quarantaine de religieux, d'universitaires et de membres de la société civile vont en discuter le 7 février 2017, de 9h à 13h au siège de la fondation.

«Dans le cadre de sa mission qui consiste à créer des sociétés et des espaces ouverts, plus libres, plus sûrs et tolérants dans la région, OSIWA envisage de contribuer à la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme d’au moins deux manières. L’une d’entre elles consiste à contribuer à la promotion de l’harmonie et de la paix entre les différentes confessions religieuses.» explique Mathias Hounkpe, Administrateur de Programme Gouvernance Politique et Consolidation Démocratique à OSIWA.

Le panel sera donc une plateforme d’échange sur l’expérience Sénégalaise en matière de dialogue interreligieux, grâce à un recueil de témoignages d’actes concrets qui sont posés dans ce sens. Il devrait aussi permettre d’identifier les défis qui demeurent à relever pour la consolidation de l'harmonie inter confessionnelle au Sénégal et de formuler des recommandations susceptibles de contribuer au renforcement de la coexistence pacifique entre différentes confessions religieuses au Sénégal et ailleurs en Afrique de l’Ouest.

Selon Mathias Hounkpé, « une bonne compréhension des déterminants majeurs du modèle sénégalais pourrait aider à mieux le consolider tout en servant d’exemple aux autres pays de la sous-région. »

En Afrique de l’ouest, le radicalisme et l’intolérance religieuses demeurent des menaces pour la paix et la sécurité.

Le panel organisé par OSIWA sera animé par le Professeur Abdoul Aziz Kébé, Chef du Département des Langues Arabes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Délégué Général au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam et Abbé Jacques Seck, Ancien Vicaire Général de l'Eglise Catholique au Sénégal.

Des représentants des différentes confessions religieuses et chefs coutumiers du Sénégal seront aussi présents.

Á PROPOS D’OSIWA

Open Society Initiative for West Africa fait partie du réseau mondial d’Open Society Foundations.

OSIWA est l’une des quatre fondations basées en Afrique. Elle promeut l’établissement de sociétés ouvertes en Afrique de l’Ouest caractérisées par une gouvernance inclusive et démocratique, des institutions responsables et rendant compte aux citoyens, et des droits humains respectés.

OSIWA travaille à réduire l’impact du trafic de la drogue sur la santé publique, les droits de l’Homme et la gouvernance en Afrique de l’Ouest.