Afrique de l'Ouest: Le Président de la République arrive à Bamako

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé, dimanche soir, à Bamako, pour prendre part au sommet extraordinaire du G5 - Sahel qui se tiendra dans la capitale malienne.

A son arrivée à l'aéroport international de Bamako, le Président de la République a été accueilli par son frère et ami, le président malien Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita aux côtés de ses homologues du Tchad et du Niger, respectivement Son Excellence Idriss Deby Itno, président en exercice du G5-Sahel et Son Excellence Youssoufou Mohamadou, ainsi que par l'ambassadeur de Mauritanie au Mali, SEM. Mohamed Ould Mek'Halla.

Après de chaleureuses accolades entre le Président de la République et ses homologues, l'écoute des hymnes nationaux des pays membres du G5 Sahel et le passage en revue de détachements militaires du protocole malien, Son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz a salué les membres du gouvernement du Mali et les hautes personnalités venues l'accueillir en plus du staff de l'OMVS résident dans la capitale Bamako.

Le président de la République a salué également les représentants de la colonie mauritanienne dans ce pays frère.

Il est à noter qu'au cours de cette visite, le Président de la République est accompagné par une importante délégation comprenant notamment MM. :

- Isselkou Ould Ahmed Izidbih, ministre des affaires étrangères et de la coopération,

- Diallo Mamadou Batia, ministre de la Défense nationale,

- Nany Ould Chrougha, ministre des pêches et de l'économie maritime,

- Le Général de Division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, chef d'état-major général des Armées,

- Ahmed Ould Bahiya, Directeur de Cabinet du Président de la République,

- Mohamed Ould Mek'halla, ambassadeur de Mauritanie au Mali,

- Zeidane Ould H'Meida, chargé de mission à la Présidence de la République,

- Mohamed Salem Ould Merzough, Conseiller à la Présidence de la République,

- El Houcein Ould Nagi, conseiller à la Présidence de la République,

- Mohamed Lemine Ould Dadda, chargé de mission à la Présidence de la République,

- El Hacen Ould Ahmed, directeur général du Protocole d'Etat.