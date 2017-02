Afrique de l'Ouest: Sommet du G5 Sahel - Roch Marc Christian Kaboré accueilli à Bamako

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré est arrivé ce dimanche 5 février 2017 à Bamako pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement du G5 Sahel sur le thème « Situation sécuritaire au Mali et son impact dans le sahel ». Il a été accueilli à l'aéroport international Modibo Kéita-Sénou par son homologue, Ibrahim Boubacar Kéita.

C'est à 19h45 que l'avion présidentiel, le Pic Nahouri, s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Modiba Kéita-Sénou avec à son bord le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré venu participer au sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernements du G5 Sahel. Il a été accueilli par son homologue malien et hôte du sommet, le président Ibrahim Boubacar Kéita en présence d'une délégation de compatriotes vivant au Mali. Après les honneurs militaires, l'exécution des hymnes nationaux et les amabilités au salon présidentiel de l'aéroport, le président a mis le cap sur son pied à terre à l'hôtel Laïco-amitié de Bamako. Roch Marc Christian Kaboré et ses pairs du G5 Sahel vont se pencher, au cours de ce sommet qui se tient ce lundi 6 février dans la capitale malienne sur les questions relatives à la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité transfrontalière dans une perspective de mutualisation des efforts et des renseignements dans la lutte contre ce fléau dans l'espace commun à ces pays.

Pour le ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, le principal enjeu de ce sommet est la mise en place de la force conjointe au niveau du G5 Sahel qui va opérer dans la région en complément au dispositif déjà existant comme le MINUSMA au Mali, les forces Barkhane dans la zone saharienne. Il s'agit pour les chefs d'Etat, selon le chef de la diplomatie burkinabè, de pouvoir faire une option sur le format de la force à mettre en place. Il a ajouté que les chefs d'Etat-major des armées et les ministres en charges des affaires étrangères des pays membres ont déjà travaillé sur des formats à soumettre aux chefs d'Etat. « Soit on va créer une force unique basée quelque part qu'on va déployer à chaque fois sur les théâtres d'opérations, soit on opte pour des regroupements au niveau des frontières des pays, entre la Mauritanie et le Mali, entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, entre le Tchad et le Nigeria. C'est aux chef d'Etat de décider l'option à prendre », a soutenu Alpha Barry. A entendre le ministre Barry, il y a urgence pour la mise en place de cette force d'opération parce qu'elle est attendue par les Nations unies et d'autres partenaires ainsi que les populations. Créé en 2014, le G5 Sahel comprend le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, et le Tchad et constituent un espace regroupant la plus grande concentration des menaces sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique.