Angola: Uíge - Un prélat condamne l'alcoolisme dans les familles

Uíge — L'évêque émérite de Uíge, Mgr Francisco de Mata Mourisca, a considéré dimanche l'usage excessif d'alcool dans les familles comme l'une des principales causes de la violence basée sur le genre.

Intervenant à la clôture du jubilé des familles ouvert vendredi, à la paroisse de São Francisco de Assis, le prélat a conseillé les mariés et les autres membres de la famille à éviter cette pratique.

Selon lui, l'alcoolisme est également l'une des causes de déstructuration familiale et des victimes d'accidents de la route au niveau de la province en particulier et du pays en général.

Il a encore appelé les chrétiens à être le sel et la lumière du monde, en pratiquant les bonnes œuvres qui dignifient les fils de Dieu.

"Nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous connaissons l'importance du sel et de la lumière. Le sel joue un grand rôle pour les aliments et sans la lumière nous ne pouvons pas bien marcher", a-t-il souligné.