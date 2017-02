Cameroun: Lions indomptables - La victoire du mental

opinion

Les Lions indomptables viennent d'ajouter une cinquième étoile à leur crinière. En remportant avec la manière la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations, le Cameroun est désormais la deuxième sélection nationale la plus titrée du continent. Cette victoire spectaculaire intervient quinze ans, jour pour jour, après le dernier sacre survenu en 2002. Énorme, unique, exceptionnel... peu de qualificatifs suffiraient pour saluer à sa juste valeur cet événement, survenu au moment où on s'y attendait le moins.

Dans l'euphorie générale, on ne tarit plus d'éloges sur ces fiers guerriers qu'on n'attendait pas mais qui ont soulevé les montagnes pour ramener à domicile la toison d'or. Alors que la fête résonne dans toutes les chaumières, il ne faut pas oublier que les nouveaux champions d'Afrique reviennent de très loin. Après un long passage à vide, beaucoup avaient fini par ranger nos fauves au rayon des accessoires, à défaut de les transformer en pièces de musée pour raviver des souvenirs nostalgiques ! Il fallait réagir pour redorer un blason passablement sali.

Une fois sur le terrain de la compétition, Hugo Broos et ses poulains se sont débarrassés progressivement de la chape de plomb qui semblait jusque-là peser sur leurs têtes. Déjouant tous les pronostics défavorables, ils ont progressé match après match, en se bonifiant. Si certains succès ont été hâtivement mis sur le compte du hasard ou de la chance, les victoires en quarts de finale, en demi-finale puis en finale sont venues taire les critiques. Du coup, on a commencé à s'intéresser de près à cette équipe, à ses atouts intrinsèques qui constituent les fondements de l'actuelle renaissance.

Il y avait comme un goût de revanche dans cette finale que les Égyptiens et les Camerounais retrouvaient après une longue traversée du désert et les retrouvailles de 2008 remportés par L’Égypte. La victoire du Cameroun a été lente à se dessiner surtout après le but égyptien. Il ne restait plus aux « Pharaons » que de gérer le match à leur manière pour s'imposer au final. C'était oublier les énormes ressources physiques et mentales des Lions qui ont entamé la deuxième manche avec plus d'engagement, de détermination et de solidarité. La nouvelle cuvée des Lions à la CAN 2017 n'avait ni de grandes stars, ni un solide socle d'expériences, ni des repères historiques visibles.

Mais comme pour compenser toutes ces lacunes, elle avait d'autres ressources absentes de la tanière depuis fort longtemps : des joueurs volontaires, motivés, prêts à mouiller le maillot, à se sacrifier sur le plan physique et mental. Un groupe certes remanié, mais constitué d'éléments soudés en bloc autour d'un objectif commun : la victoire finale. Cela n'a été possible qu'avec l'instauration d'un nouvel état d'esprit sous la houlette d'un sélectionneur souvent incompris, mais ne transigeant pas avec ses principes. Ce nouvel état d'esprit s'est particulièrement illustré en quarts de finale, en demi-finale, puis en finale.

A chacune de ces étapes-couperet, on a vu une équipe transfigurée par l'enjeu, mettant en avant sa solidarité, ses qualités athlétiques et son mental en acier trempé. Avec ces nouveaux Lions, la notion du bloc-équipe est sacrée. On attaque et on défend ensemble. Rien d'étonnant que les buteurs camerounais ne soient pas forcément des attaquants de métier.

En terrassant L’Égypte qui faisait office de « bête noire » depuis belle lurette, les Lions ont aussi brisé le signe maléfique de la fatalité. Désormais numéro deux incontestable en Afrique, les rois de la forêt aspirent à plus de respect et de considération. Il leur revient évidemment de consolider ce nouveau statut dans la durée.