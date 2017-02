Sénégal: Eliminatoires Coupe du monde - Macky Sall exhorte les acteurs du football sénégalais à redoubler de "vigilance"

Quelque six œuvres de réalisateurs sénégalais sont dans la sélection des… Plus »

"Mais, a-t-il reconnu, le jeu reste évidemment le jeu avec ses principes : on gagne ou on perd".

Selon lui, "ça été une étape manquée, mais il y a encore des étapes plus importantes parce que nous devons nous qualifier à la Coupe du monde et nous devons continuer ce combat".

"J'invite les dirigeants du football sénégalais (la Fédération sénégalaise de football), ainsi que tout l'encadrement administratif et technique, le coach et les joueurs à redoubler de vigilance", a-t-il préconisé.

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a invité les acteurs du football sénégalais à "redoubler de vigilance", suite à l'élimination de l'équipe nationale en quart de finale de la CAN 2017, évoquant des étapes plus importantes, comme la qualification à la Coupe du monde Russie 2018.

